خودکفایی در تولیدات خونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرعامل و مسئولان سازمان انتقال خون با بیان اینکه فعالیت سازمان انتقال خون در کشور بسیار حساس و حیاتی است، گفت: با رشد علم یکی از سازمان‌هایی که به علم و یقین رسیده سازمان انتقال خون است.

وی عنوان کرد: سازمان انتقال خون باید مراقب خون‌هایی باشد که دارای بیماری هستند و باید کاری کنیم که مردم در کشور به اهدای خون توجه داشته باشند تا به بیگانگان محتاج نشویم.

استاد برجسته حوزه بیان کرد: امروز اگر همت والا و راهنمایی رهبر فرزانه نبود در بسیاری موارد به خودکفایی نمی‌رسیدیم بنابراین انتقال خون نیز باید نسبت به استفاده از فرآورده‌ها و تولیدات داخلی توجه لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه خودکفایی در تولیدات خونی امری ضروری است، افزود: گسترش اهدای خون در داخل و رقابت با سازمان‌های انتقال خون خارجی، راهکاری برای تقویت ظرفیت‌های درمانی کشور است.

آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه باید تولیدات داخلی را رشد داده و با کشورهای خارجی رقابت داشته باشیم، افزود: باید ریشه یابی شود که چرا مردم سراغ کالاهای خارجی می‌روند، شاید به دلیل کیفیت بالای کالاهای خارجی باشد.

باید مراقبت لازم بر روی خون‌های اهدایی صورت گیرد

وی افزود: باید در زمینه آگاه سازی مردم به اهدای خون فعالیت لازم صورت پذیرد و کسانی که کار انتقال خون انجام می‌دهند باید فهمیده باشند که نفع کار انتقال خون برای خون دهنده مایه خیر است و باید مراقبت لازم بر روی خون‌های اهدایی صورت گیرد.

این مرجع تقلید شیعیان جهان گفت: در گرفتن خون بر این مسئله نیز باید به خوبی توجه شود که از چه طبقه‌ای خون گرفته می‌شود تا برای بیماران ذی نفع باشد زیرا خون افرادی که دستورات اسلام را رعایت می‌کنند با خون افرادی که دستورات اسلام را رعایت نمی‌کنند بسیار متفاوت است.

وی ادامه داد: خداوند به وسیله افراد جامعه فساد را از بین می‌برد و به جامعه کمک می‌کند و همین امر نشان می‌دهد که مردم باید با هم تعامل داشته باشند.

آیت الله علوی گرگانی در پایان گفت: طرح نذر خون که در سازمان انتقال خون انجام می‌شود طرح بسیار خوبی است و از نظر شرعی مشکلی ندارد.

راه اندازی شبکه خونی در سراسر کشور

مدیرعامل سازمان انتقال خون نیز در این دیدار با اشاره به چهلمین سال تاسیس سازمان انتقال خون در ایران بیان کرد: تعداد واحدهای اهدایی خون در کشور به ۴۰ میلیون واحد رسیده است.

علی اکبر پورفتح الله گفت: قبل از تاسیس سازمان انتقال خون ۲ گروه از مردم نیازمند خون و فرآورده‌های خونی بودند که امکان عبور از دوره دهه دوم زندگی خود را نداشتند اما پس از تاسیس این سازمان اکنون بیماران تالاسمی و هموفیلی دهه پنجم زندگی را نیز درک می‌کنند.

وی عنوان کرد: این سازمان نقش بزرگی در افزایش طول عمر داشته است . در گذشته سالیانه ۱۵۰ هزار مادر هنگام تولد و زایمان در جهان از بین می‌رفتند که با دسترسی به خون امکان زندگی دوباره برای این مادران فراهم شد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران بیان کرد: در سراسر کشور شبکه خونی راه اندازی شده است تا توسط این شبکه خون و فرآورده‌های خونی در اختیار هموطنان قرار داده شود.

وی گفت: در سال ۹۳ اهدای خون به میزان ۲ میلیون واحد توسط ۵۰۰ هزار نفر اهدا کننده مستمر رسیده است که سالانه حداقل ۲ مرتبه به اهدای خون پرداخته‌اند.

پورفتح الله عنوان کرد: سازمان انتقال خون نیازمند مراجعه دائمی مردم برای اهدای خون است و به هیمن منظور طرح نذر خون در دستور کار سازمان قرار گرفته است که به ویژه در ایام مذهبی به فعالیت بیشتر می‌پردازد.

وی بیان کرد: در حال حاضر با برخی کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و سودان در بحث آموزش همکاری می‌کنیم و از مسائلی که در سلامت خون تأثیر به سزایی دارد مسئله اهدای خون توسط افراد متدین و مذهبی است.