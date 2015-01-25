رانت مدیریت شهری در رشت بیداد می کند

رضا جمشیدی چناری عضو شورای اسلامی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخی افراد که مسبب چنین رانت هایی در حوزه های مختلف می شوند اظهار کرد: بسیاری از عملکردها که مورد پیگیری قرار گرفته نشان می دهد که در رشت برخی رانت ها سبب زیر سوال رفتن عملکردها در حوزه مدیریت شهری شده است.

وی افزود: برخی افراد با اعمال نفوذ سبب می شوند که اصول روشن مدیریت شهری نادیده گرفته شود و علاوه بر اینکه مدیریت شهری را متضرر می کنند موجب پایمال شدن حقوق شهروندان نیز می شوند.

جمشیدی با تایید بر اینکه چنین رانت هایی در شهرهایی غیر رشت نیز از سوی ارگان ها و نهادهای مختلف رخ می دهد ادامه داد: به عنوان نماینده مردم در شورا موظفم که این رانت ها را افشاگری کنم و در صحن شورا به وظیفه خود عمل می کنم.

وی همچنین به انتخاب شهردار در ۱۲ بهمن ماه اشاره و بیان کرد: شهردار رشت از سوی شورا از بین ۶ نامزد تایید صلاحیت شده انتخاب می شود.

جمشیدی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد اعضای شورا به «مسعود کاظمی» عضو شورا که نامزد تصدی بر شهرداری است مجددا رای دهند گفت: قوی ترین گزینه ای که برای اعضا تاکنون مطرح است مسعود کاظمی است.

رییس سابق شورای رشت با بیان اینکه برنامه های نامزدها به شورا اعلام شده و اعضا در جریان این برنامه ها قرار گرفته اند تاکید کرد: شورا هیچ عضو دیگری خارج از نامزدهای اعلام شده را برای شهرداری رشت در نظر نخواهد آورد.

به گفته وی، در روز ۱۲ بهمن همزمان با سالروز ورود امام(ره) و آغاز دهه فجر، شهردار رشت به شهروندان معرفی می گردد.