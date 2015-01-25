توضیح ظریف درباره سفر عربستان و مذاکره با ۱+۵

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کرواسی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره سفر به مونیخ و اینکه آیا احتمال برگزاری مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح وزرا در مونیخ وجود دارد، بیان کرد: بنده برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر خواهم کرد و گفتگوهایی با سایر شرکت کنندگان در کنفرانس خواهم داشت.

وی افزود: در مورد ملاقات با ۱+۵ در سطح وزرا هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که بر اساس اطلاعی که بنده دارم، تعدادی از وزرای ۱+۵ در مونیخ هستند و همه وزرا حضور نخواهند داشت. اینکه چگونه بتوانیم در مورد برگزاری یک اجلاس در سطح وزرا تصمیم گیری کنیم یک مشکل لجستیکی است که آیا همه وزرا حضور دارند یا برای این موضوع به خصوص باید به مونیخ سفر کنند.

ظریف گفت: برنامه ها در مونیخ برای اجلاس فشرده است و معلوم نیست که اگر از پیش چنین توافقی حاصل نشده باشد امکانی برای برگزاری نشست در سطح وزرا باشد.

وی همچنین ادامه داد: در فاصله دیروز و یک روز قبل از آن گفتگوها بین همکاران بنده در زوریخ برگزار شده، در پایان هفته نیز همکاران بنده با سه کشور اروپایی مذاکره خواهند داشت.

وی با بیان اینکه گفتگوهای ما با چین و روسیه نیز مستمر است، تصریح کرد: گفتگوهای ما با چین و روسیه ادامه می یابد تا ببینیم امکان رسیدن به راه حل که از نظر ما کاملا در دسترس است،تا چه زمانی میسر خواهد بود.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره سفر روز گذشته به عربستان سعودی و اینکه آیا در عربستان دیدار سیاسی با دیگر حاضران داشته است و اینکه این سفر منجر به سفر دیپلماتیک وی در آینده نزدیک به عربستان خواهد شد، گفت: روز گذشته با توجه به فشردگی برنامه بعید می دانم هیچ هیاتی توانسته باشد مذاکرات سیاسی انجام دهد.

ظریف با اشاره به اینکه حضور بنده در ریاض تنها ۳ یا ۴ ساعت برای شرکت در مراسم بود، اظهار داشت: ما همواره آمادگی داریم که با دوستان خود در منطقه برای توسعه ثبات گفتگو داشته باشیم.

وی گفت: دعوت بنده از آقای سعود الفیصل برای بازدید از ایران باز است و دعوت ایشان از من نیز همین طور باز است. امیدواریم در شرایط مناسب تر باشیم و طرفین بتوانند این دعوت را اجرا کنند.