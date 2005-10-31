به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر" اين نمايشگاه كه شامل آثار اين هنرمندان كوچك است ، به مدت چهار روز در نگارخانه " فام " دايراست .

بنا براين گزارش، عنوان اين نمايشگاه نقاشي "روياي كودكان" است و كودكان صاحب اثر دراين نمايشگاه با اين تم به ارائه اثر پرداخته اند .

مسئول برگزاري نمايشگاه "روياي كودكان" كه " مرضيه رمضاني " مدير گالري " فام " است ، درگفت و گو با خبرنگار تجسمي مهر در توضيح بيشتر اين نمايشگاه گفت : ما مدت هاست كه برروي سيصد كودك تحقيق كرده ايم . دامنه تحقيقات ما تا آن جا برروي نقاشي كودكان ادامه يافته است كه قصد داريم ازنتيجه آن كتابي در اين زمينه منتشر كنيم .

وي افزود: كودكاني كه درنمايشگاه "روياي كودكان" به ارائه اثر خواهند پرداخت ، طي دوره هاي مختلفي به آموزش رشته نقاشي پرداخته اند . بنابراين با يك پيش زمينه قبلي به ارائه اثر روي آورده اند .

گفتني است ، نمايشگاه آثار نقاشي كودكان با عنوان " روياي كودكان" تا بيستم آبان ماه جاري در گالري " فام " ادامه خواهد داشت.

علاقمندان براي بازديد مي توانند به خيابان پاسداران ، خيابان دولت ، خيابان شهيد عين آبادي، كوي سرخ ، شماره 9 مراجعه كنند . ساعات بازديد 2 الي هفت بعداز ظهر است .