دیدار رئیس فدراسیون کشتی با استاندار البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز به همراه جمعی از مسئولان فدراسیون در محل استانداری استان البرز حاضر شد و با سید حمید طهایی استاندار این استان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف در مورد راه های کمک به رشد ورزش کشتی در استان البرز به گفتگو پرداختند که استاندار البرز هم ابراز امیدواری کرد سال آینده بتوانند میزبان یک رقابت بین المللی در این استان باشند.

رسول خادم نیز در حاشیه این دیدار تصریح کرد: با توجه به اینکه مسئولین استان البرز سابقه خوبی در ورزش کشتی داشتند مجاب شدیم در این استان حضور پیدا کنیم. امیدوارم توجه همه مسئولین استانها مانند مسئولان استان البرز باشد تا آینده خوبی را برای ورزش کشور شاهد باشیم.

در ادامه سفر رسول خادم به استان البرز، وی از امکانات این شهر برای برگزاری مسابقات پیش رو بازدید کرد و با گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در مورد برگزاری مسابقات بین المللی در این استان به بحث و تبادل نظر پرداخت.