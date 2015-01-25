به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده صبح یکشنبه در جلسه بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه های پنجم و ششم توسعه در بخش کشاورزی با بیان اینکه برنامه ریزی اصولی در هر بخش نیازمند واقعی سازی آمار است اظهارداشت: در تدوین برنامه ششم توسعه باید اهداف کمی سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه، مهمترین مولفه تدوین و پایه گذار اجرای این برنامه قرار گیرد و آمار دقیق و روشنی از واقعیتهای موجود بخش کشاورزی ارائه شود.

وی با بیان اینکه بررسی مسایل و مشکلات پیش روی بخش کشاورزی به عنوان یکی از قطب های تاثیرگذار در معیشت و اشتغال این منطقه ضروری است عنوان کرد: متاسفانه در طول برنامه پنجم توسعه بسیاری از اهداف پیش بینی شده در بخش کشاورزی استات محقق نشده است که باید آسیب شناسی شود.

کریم زاده با اعلام اینکه تاکنون پنج برنامه توسعه در کشور اجرایی شده است افزود: تمام اهداف تحقق شده و نشده در این برنامه ها چراغ راه هدایت خوبی برای برنامه ریزی جهت توسعه بخش های مختلف از جمله برنامه ششم توسعه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: با بررسی نقاط ضعف و قوت و عوامل بازدارنده تحقق کامل این پنج برنامه توسعه و رفع این موانع می توان در تدوین برنامه ششم سند توسعه استان گام برداشت و راهکارهای اساسی را در این خصوص ارائه کرد.

کریم زاده در ادامه با تاکید بر تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: بر اساس سند اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم سعی در توسعه تولید دارد و با توجه به اینکه اقتصاد استان وابسته به بخش کشاورزی است ،استقلال و خودکفایی داخلی نیز نیازمند توجه و توسعه به این بخش است.

وی با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی از جمله اشتغال، صادرات، تولید بهینه و... در آذربایجان غربی خواستار برنامه ریزی اصولی در برنامه ششم توسعه استان بر مبنای واقعیت های موجود، ظرفیت و پتانسیل های این بخش شد.

در ادامه هریک از اعضای حاضر در جلسه ضمن آسیب شناسی اهداف برنامه پنجم توسعه و بررسی اهداف کمی و کیفی برنامه ششم توسعه با رویکرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به ارائه راهکارها و برنامه های خود در این خصوص پرداختند.