راهیابی ۱۲ اثر علوم قرآنی به مرحله دوم جایزه کتاب سال

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای «زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع» اثر حسن خرقانی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی، «امام مهدی (ع) و سرگذشت پیامبران الهی در قرآن» نوشته فرزانه روحانی از انتشارات منیر، «جریانشناسی تفسیر عرفانی قرآن» اثر محسن قاسمپور از انتشارات سخن، «تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر» اثر یوسف خانمحمدی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، «پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانه» آثار حیدرعلی رستمی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن کریم» تالیف فاضل صالحسامرایی، ترجمه حمیدرضا میرحاجی از انتشارات سخن، «تجوید فرقان» نوشته مرادعلی شمس از انتشارات زائر به مرحله دوم داوری رسیدهاند.

همچنین کتابهای «برهان: کتاب جامع علوم قرآن» نوشته عبدالله زرکشی، ترجمه حسین صابری از انتشارات علمی و فرهنگی، «ترجمه شناسی قرآن کریم: رویکرد نظری و کاربردی» اثر احمد پاکتچی از دانشگاه امام صادق (ع)، «تغییر مخاطب در قرآن؛ راهکارهای ترجمه» اثر مشترک شهره شاهسوندی و امید خانه زاد از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، «زبان قرآن با نگاهی به چالشهای کلامی تفسیر» اثر ابوالفضل ساجدی از سازمان سمت و «فرهنگ امثال و تعابیر قرآنی» اثر محسن معینی از انتشارات فرهنگ معاصربه مرحله دوم داوری سیودومین دوره کتاب سال رسیدهاست.

سی ودومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی بهمن ماه امسال به همت موسسه خانه کتاب برگزار می شود.