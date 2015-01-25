مرمت یخدان تاریخی روستای گرمن شاهرود آغاز شد

حمید رضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز مرمت یخدان تاریخی روستای گرمن شاهرود افزود: در این مرحله از مرمت، کار خاکبرداری و برداشت زباله های چال یخدان انجام شد.

وی با بیان اینکه این بنای تاریخی در گذر زمان بر اثر نزولات جوی، آسیب دیده است، خاطرنشان ساخت این یخدان در دورۀ قاجار ساخته شده و در بین اهالی به یخدان "گرمن" معروف می باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود افزود: این بنا تنها یخدان موجود در روستای گرمن است که به صورت دو پوسته ساخته شده، لایۀ داخلی آن از خشت خام و پوسته خارجی از گل چینه است.

حسنی یادآور شد: در گذشته اهالی در شب های سرد زمستان با بستن آب در چاله های اطراف یخدان اقدام به تولید یخ کرده و آنها را درون چال آن می ریختند سپس با گل اندود کردن کلیه درب ها و منافذ، از یخ انبار شده در تابستان سال بعد استفاده می بردند.

وی در خاتمه تصریح کرد: گفتنی است این یخدان در سال ۱۳۸۹ به شمارۀ ۲۹۷۴۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و قابلیت تغییر کاربری به گردشگری، فرهنگی و غیره را دارد.