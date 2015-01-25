به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده صبح امروز در گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی ادارات آموزش و پرورش خوزستان در اهواز اظهار کرد: وقتی خوزستان را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم یک گذشته و سابقه فوق العاده درخشان دارد. از زاویه ملی اولین تمدن های تاریخی در خوزستان شکل گرفته و بعد به سایر نقاط ایران گسترش یافت.

وی افزود: از زاویه علمی نیز خوزستان دارای اولین دانشگاه در طول تاریخ باستان است. این استان سابقه فوق العاده درخشانی دارد ولی شرایط فعلی تا حدودی با گذشته متفاوت است. برخی از شاخص های علمی و آموزشی شکسته شده ولی نباید خوزستان را از زاویه این شاخص ها با سایر استان ها مقایسه کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: خوزستان را باید از طریق شاخص های ملی، تاریخی و فرهنگی با سایر استان ها مقایسه کرد. خوزستان در سده اخیر درگیر سه جنگ تاریخی و بین المللی (جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ هشت ساله دفاع مقدس) بوده است. یکی از علل عقب ماندگی خوزستان را باید در گذشته تاریخ و اجتماعی آن دنبال کرد.

تقی زاده بیان کرد: علل بسیاری از ناکامی ها و عقب ماندگی ها در تاریخ معاصر، عدم توجه به دوره ابتدایی است. اگر به این دوره به خوبی پرداخته شود شاهد کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و فرهنگی و ریشه کن شدن کامل بی سوادی در جامعه خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در طول تاریخ معاصر، آموزش و پرورش مشکلات فراوانی داشته ولی با رویکرد جدید بسیاری از این مشکلات کاهش پیدا می کنند. همیشه یک آسیب به نام اینکه آموزش و پرورش اولویت اول هیچ کدام از دولت ها نبوده، همراه ما است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: زیرساخت، مبنا و تیرک اصلی خیمه تعلیم و تربیت، آموزش ابتدایی است. به هم ریختگی ساختارهای علمی و آموزشی در راهنمایی و متوسطه ناشی از عدم توجه به دوره ابتدایی است.

تقی زاده یادآور شد: اولویت اول ما در آموزش و پرورش خوزستان سوادآموزی و پس از آن نیز پیش دبستانی است. سوادآموزی خوزستان امسال رتبه اول کشور را در زمینه پوشش تحصیلی کسب کرد و همچنین در زمینه ارتقای رتبه ابتدایی هم بیش از 100 درصد پیشرفت داشتیم.