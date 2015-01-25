دهه فجر بهترین فرصت برای آشنایی نسل جدید با دستاورد های انقلاب است

عباس کرخی در گفتگو با مهر بیان کرد: از آنجا که انقلاب شکوهمند اسلامی دارای ماهیت فرهنگی است و ایام دهه مبارک فجر یادآور خاطرات و حماسه سازی مردم ایران در مقابل رژیم ضد فرهنگی و دژخیم پهلوی است لذا بهترین فرصت برای آشنایی نسل سوم وچهارم انقلاب با اهداف عالیه فرهنگی در این ایام است.

وی افزود: در همین راستا کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر این شهرستان متشکل از ادارات و نهادهای فرهنگی و مراکز آموزشی و دانشگاهی برای تمام اقشار جامعه متناسب با نیاز فرهنگی برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه در این ایام در تمامی تالار ها از جمله تالار اديب، فرهنگسراي وكيلي، كانون تربيت و كانون باهنر و ديگر سالنهای شهر برنامه اجرا خواهد شد، افزود: این برنامه ها شامل همايش نهضت روشنگری وبررسی اندیشه هاي حضرت امام خميني (ره)، يادواره شهدا، شب هاي خاطره، جشن شكوفه هاي انقلاب اسلامي، برگزاري محافل انس با قرآن كريم و همچنین اعزام مبلغان و روحانیان به روستا ها ومساجد خواهد بود.

مسئول کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر شهرستان نیشابور همچنین از برگزاري همايش جوان، جشنواره فيلم عمار، جشنواره انيميشن فجر پويا، افتتاح كانون هاي مساجد، برگزاري جشنواره ملي محراب و جشنواره فرهنگي وهنري آسماني ها به عنوان سایر برنامه های تدارک دیده شده عنوان کرد.

وی افزود: جشنواره موسيقي سنتي ومقامي، جنگ هاي شادي، جشنواره شعرفجر، نمایش فیلم، مسابقات قرآن، كتابخواني، نقاشي، تئاتر و نمايشگاه هاي هنري و فرهنگی در سطح شهر از جمله برنامه های تدارک دیده شده به همین مناسبت است.

وی افزود: در این ایام همچنین تمامی هیئت های مذهبی و امامزادگان و بقاع متبركه سطح شهرستان میزبان جشن های مردمی و برنامه هاي فرهنگي ومذهبي خواهند بود.