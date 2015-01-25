كشف 300 هزار نخ سيگار خارجی قاچاق در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «سيد حسين سيد حقيقي» در تشريح اين خبر گفت: در پي کنترل مسيرهاي تردد خودروهاي مشکوک به حمل بار قاچاق ، ماموران اطلاع يافتند که يکدستگاه خودرو کمپرسي حامل سيگار خارجي قاچاق از کرج به سمت منطقه اسلام آباد در حال حرکت است .

وي ادامه داد: بلافاصله3 اكيپ از ماموران كلانتري 30 اسلام آباد در محل تردد خودرو مستقر و با انجام طرح مهار مقطعي و شناسايي خودرو مذکور ، موفق به توقف خودرو و دستگيري راننده و سرنشين آن شدند .

سرهنگ سيد حقيقي اظهار داشت: در بازرسي از خودرو مذکور مشخص شد که تعداد 30 كارتن سيگار شامل 300 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در قسمت پايين بار شن خودرو به طرز ماهرانه اي جاسازي شده است.

فرمانده انتظامي شهرستان كرج در پایان گفت: در بازجويي انجام شده از متهمان که داراي يك فقره سابقه كيفري مي باشند مشخص شد كه آنها قصد انتقال كارتن هاي سيگار به منطقه اسلام آباد و پخش و فروش آنها را داشته اند.