  1. استانها
  2. البرز
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

كشف 300 هزار نخ سيگار خارجی قاچاق در کرج

كشف 300 هزار نخ سيگار خارجی قاچاق در کرج

کرج- فرماندهی انتظامی کرج گفت: با تلاش ماموران کلانتری 30 اسلام آباد ، خودرو حامل 300 هزار نخ سيگار خارجی قاچاق در کرج توقيف و در اين رابطه دو نفر دستگير شدند .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «سيد حسين سيد حقيقي» در تشريح اين خبر گفت: در پي کنترل مسيرهاي تردد خودروهاي مشکوک به حمل بار قاچاق ، ماموران اطلاع يافتند که يکدستگاه خودرو کمپرسي حامل سيگار خارجي قاچاق از کرج به سمت منطقه اسلام آباد در حال حرکت است .

وي ادامه داد: بلافاصله3 اكيپ از ماموران كلانتري 30 اسلام آباد در محل تردد خودرو مستقر و با انجام طرح مهار مقطعي و شناسايي خودرو مذکور ، موفق به توقف خودرو و دستگيري راننده و سرنشين آن شدند .

سرهنگ سيد حقيقي اظهار داشت: در بازرسي از خودرو مذکور مشخص شد که تعداد 30 كارتن سيگار شامل 300 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در قسمت پايين بار شن خودرو به طرز ماهرانه اي جاسازي شده است.

فرمانده انتظامي شهرستان كرج در پایان گفت: در بازجويي انجام شده از متهمان که داراي يك فقره سابقه كيفري مي باشند مشخص شد كه آنها قصد انتقال كارتن هاي سيگار به منطقه اسلام آباد و پخش و فروش آنها را داشته اند.

کد مطلب 2473351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها