به گزارش خبرگزاري مهر ، دراين مراسم كه سيد رضا نيري سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) ، جمعي از معاونين و مديران كل اين نهاد حضور داشتند ، حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي وزير كشور با حضور در جمع دانش آموزان و دانش پژوهان تحت حمايت كميته امداد ، ضمن افطار با آنان طي سخناني اظهار داشت : شخصيت انساني افراد در جامعه اسلامي نبايد براي گذران زندگي تحقير شود و جامعه خوب جامعه اي است كه در آن فقر نباشد و يا كم باشد.

وزير كشور افزود : در كشور ما و به بركت وجود امام و با انفاس قدسي آن امام راحل از اولين روز پيروزي انقلاب چند كار اساسي انجام دادند كه يكي تشكيل كميته امداد بود .

وي خاطرنشان كرد: كميته امداد اساس كارش بر اين است كه افراد جامعه با شخصيت باشند و كار كميته امداد قبل از هر چيز كمك به شخصيت و شان و منزلت انسانهاست.

پورمحمدي افزود: كميته امداد به همت حضرت امام تشكيل شد تا كرامت انساني باقي بماند و خانواده هاي محروم در اين كشور احساس تحقير نكنند و بدانند حامي و سرپناهي بنام كميته امداد دارند.

وزير كشور يكي ديگر از ويژگي هاي جامعه خوب را داشتن فرزندان پاك و نسل پيشتاز و سالم دانست و افزود: خانواده بزرگ كميته امداد نزديك به يك ميليون دانش آموز از بهترين آينده سازان را تحت حمايت دارد.

وي تصريح كرد: شخصيت شما در انسان بودن شماست و انسان بودن به داشتن علم و معرفت و اخلاق و دين است.

همچنين در اين مراسم ، سيد رضا نيري سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) طي سخناني با ارائه گزارشي از فعاليتهاي اين نهاد مقدس ، اظهار داشت : يكي از دغدغه هاي اصلي حضرت امام راحل معضل خانواده هاي بي بضاعت و محروم بود و نظام جمهوري اسلامي ايران و مسئولان آن نيز توجه خاصي به اين قشر داشته و امروز مجلس هفتم و دولت خدمتگزار دكتر احمدي نژاد ، زمينه بهتري براي خدمت به اين قشر فراهم آورده اند .

وي ، دو بال علم و دانش را زمينه حركت مثبت و سازنده براي دانش آموزان و زمينه ساز حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) بر شمرد و خطاب به دانش آموزان گفت : فرصت را غنيمت بشماريد و خود را براي تحقق وعده قرآن كريم كه آينده از آن مستضعفان است آماده كنيد.