بهبود فرآیند نام نویسی مخاطبان تامین اجتماعی با سامانه های ثبت احوال

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی افزود: به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند نام نویسی مخاطبان سازمان شامل بیمه شدگان اصلی، تبعی و کارفرمایان و پرهیز از بازنویسی اطلاعات هویتی افرادی که قبلا نام نویسی شده اند و همچنین بهره برداری از اطلاعات موجود در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور، قابلیت های جدیدی در سامانه نام نویسی و ثبت اطلاعات تکمیلی با عنوان دریافت از مرکز تعبیه شده است.

وی ادامه داد: واحدهای نام نویسی و حساب های انفرادی شعب تامین اجتماعی در هنگام نام نویسی، پس از درج شماره ملی مخاطبان و با استفاده از کلید دریافت از مرکز، اطلاعات هویتی آنان را از پایگاه تجمیعی اطلاعات هویتی شعب یا پایگاه هویتی تطبیق داده شده با ثبت احوال دریافت و پس از تطبیق اطلاعات دریافتی با مدارک هویتی و اطمینان از صحت آنها، نسبت به انتقال، ثبت و ذخیره اطلاعات در پایگاه هویتی شعب اقدام می کنند.

حسینی گفت: نرم افزار جدید نام نویسی به گونه ای طراحی شده که در صورت اقدام به دریافت اطلاعات از مرکز توسط کاربر، رکورد یا رکوردهای مرتبط با شماره ملی درج شده شامل شماره بیمه، نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل تولد، محل صدور و کدملی را از پایگاه تجمیعی اطلاعات هویتی شعب و پایگاه هویتی تطبیق داده شده با پایگاه ثبت احوال، دریافت کرده و در قالب فرمی با عنوان کاتالوگ نمایش می دهد.

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: پس از استخراج اطلاعات و نمایش فرم کاتالوگ، کاربر می تواند هر کدام از رکوردهای موجود در فرم را انتخاب و نمایه های هویتی مورد نظر را عیناً به فرم نامنویسی انتقال داده و در فرآیند نام نویسی از آنها بهره برداری کند.



حسینی افزود: ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون مزبور، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن ارائه شده و هرگونه تغییرات بعدی در شناسنامه برای سازمان معتبر نخواهد بود، بر همین اساس در صورت مغایرت اطلاعات دریافتی با مدارک هویتی ارائه شده، کاربران باید مورد را مدنظر قرار داده و در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات، اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در صورت عدم وجود اطلاعات در پایگاه های مزبور، نرم افزار با دریافت تاریخ تولد مخاطب از کاربر، اطلاعات هویتی مربوطه را از پایگاه ثبت احوال استخراج و به فرم نام نویسی شعبه انتقال خواهد داد.

حسینی ضمن اشاره به مزایای اجرای طرح جدید نام نویسی مخاطبان سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: بهره گیری از پایگاه اطلاعات هویتی تجمیعی سازمان و سامانه ثبت احوال در فرآیند نام نویسی، علاوه بر تسریع در انتقال اقلام هویتی و تسهیل در ثبت، جلوگیری از تکرار و اشتباه در ورود اطلاعات مخاطبان و همچنین افزایش رضایتمندی و کارایی کاربران را در پی دارد.

سازمان تامین اجتماعی دارای ۴۰ میلیون فرد بیمه شده اصلی و تحت تکفل است .