فرآیند لغو تحریم ها باید آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، وسنا پوسیچ وزیر امور خارجه کرواسی در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این باره که کرواسی چه اقداماتی در اتحادیه اروپا در خصوص رفع تحریم ها انجام خواهد داد، گفت: کرواسی عضو جدید اتحادیه اروپاست و از طرف فرایندهای اتحادیه اروپا در کل مذاکرات هسته ای ایران نقش دارد.
وی افزود: یکسری الزامات تعریف شده وجود دارد که از سوی گروه 1+5 تعیین شده است، ما معتقد نیستیم که الزامات باید تغییر پیدا کند و تغییری حاصل شود.
وزیر امور خارجه کرواسی تصریح کرد: در پی مواردی که در مذاکرات تصویب شد و توافقی که صورت خواهد گرفت، باید فرآیند لغو تحریم ها آغاز شود و این اقدام در بازه زمانی مشخص و تعیین شده صورت می گیرد.
وزیر امور خارجه کرواسی با اشاره به اینکه در گذشته با محمد جواد ظریف در حاشیه مجمع سازمان ملل نیز ملاقاتی داشتهاند، بیان کرد: در تهران مذاکرات جدی درباره روابط میان دو کشور و روابط میان ایران و اتحادیه اروپا داشتیم و درباره مذاکرات جاری هستهای تبادل نظر کردیم.
وی افزود: معتقدیم مذاکرات هستهای بسیار مهم و حیاتی است و اکنون در زمان بسیار مهم تاریخی قرار داریم و شانس موفقیت وجود دارد که البته شانس بالایی است که بتوانیم روابط پیچیده و مذاکرات سخت را به موفقیت برسانیم.
وزیر امور خارجه کرواسی ادامه داد: همچنین تصمیم و علاقه وافی از هر دو طرف برای حل این موضوع وجود دارد و همانطور که گفتم از طرف اتحادیه اروپا یک موضع مشخص وجود دارد که ایران حق استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز را دارد و استفاده شفاف باید صورت گیرد و ما نیازمند یک موضع شفاف در این باره هستیم و زمانبندی برای از بین بردن تحریمها.
وی گفت: هدف تحریمها این است که توافق در خصوص استفاده انرژی هستهای حاصل شود و وقتی که توافق حاصل شد، عواقب را شاهد خواهیم بود که تحریمها از میان برداشته شود.
پوسیچ درباره روابط دوجانبه ایران و کرواسی، ادامه داد: کرواسی در نقش خود به دنبال همکاری با ایران از لحاظ اقتصادی در سطح بینالمللی است. البته همکاریهایی در خصوص مقابله با خشونت و افراطیگری و تروریسم نیز صورت گرفته و ما از این امر غافل نیستیم چرا که بین خشونت، افراط و احساسات، رابطه وجود دارد.
وی ادامه داد: کرواسی در منطقهای واقع است که سالهاست با بیثباتی و جنگ مواجه بوده و نیاز فراوانی برای تغییر وضعیت داشتهایم و اینکه بتوانیم بازیگران مهمی را پیدا کنیم تا اینکه ثبات را بازگردانیم.
وزیر امور خارجه کرواسی افزود: کرواسی یکی از بازیگران و عملگرایان در منطقه است و امیدواریم همکاری ما منجر به یافتن عوامل ثبات و برقراری آن در منطقه شود.
پوسیچ در پاسخ به سئوال دیگری درباره نقش کرواسی در مبارزه با تروریسم، بیان کرد: برای مبارزه با تروریسم به طور آشکارا مقابله میکنیم و یکی از چیزهایی که نه تنها در ماههای اخیر بلکه در سالهای گذشته درباره آن گفتوگو کردیم، همکاری نزدیک با مسلمانان کرواسی است. ما معتقدیم که یک نیاز جدی در با ثبات کردن این روابط وجود دارد و همین امر موجب پیشگیری از نفوذ افراطیگری و افراطگرایان در میان مسلمانان شده است و از نقش بسزای مسلمانان در کرواسی و منطقه در مقابله با افراطگرایی آگاهیم.
وی تاکید کرد: در کرواسی این رابطه با مسلمانان و جوامع مسلمان همیشه وجود داشته و تجربه جدیدی نیست. ما همیشه با اجتماعات مسلمان در ارتباط بودهایم.
وزیر امور خارجه کرواسی ادامه داد: در زمان حاضر که افراطگرایان در حال تلاش هستند که خود را پشت اسلام پنهان کنند، این همکاری ویژه باید صورت گیرد. تروریسم، تروریسم است و من فکر میکنم نباید اجازه دهیم تروریستها پشت هیچ اعتقاد مذهبی پنهان شوند و باید همکاری کنیم تا بتوانیم روابط بلندمدت خوبی با اجتماعات مسلمان در جامعه خود داشته باشیم.
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