بازی را با «جستجوی خوشبختی» تجربه کنید/ امکانات ویژه برای ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازی با هدف پیام‌های آموزنده و اخلاقی برای مخاطب ساخته شده و مرحله تولید را سپری کرده است و تا پایان سال جاری در سراسر کشور توزیع می‌شود.

بازی رایانه‌ای "در جستجوی خوشبختی" یک بازی کاملا بومی است که توسط شرکت عصر بازی پارس در سراسر کشور توزیع می‌شود.

داستان این بازی که ساخته شهاب میرزایی و احسان میرزایی است، با موضوع اجتماعی، دو پایان متفاوت دارد. این بازی همراه با پیام‌های آموزنده و اخلاقی برای مخاطب است (اعم از پیامدهای ناشی از ترک وطن، طمع، امانتداری، معضل تکدی‌گری، مفهوم خوشبختی و انسان خوشبخت، قدرشناسی نعمت‌های خداوند و...)

از ویژگی این بازی می‌توان به امکان ارتباط با مخاطب ناشنوا اشاره کرد به طوری که این گروه از بازیکنان نیز می‌توانند با انجام بازی، داستان و پیام های آن را دنبال کنند. تمامی طراحی‌های بازی Digital painting است. (۴۷ محیط، ۵۸ کاراکتر اعم از اصلی، قابل تعامل و فرعی و بی اهمیت و...)

موسیقی این بازی سنتی است و با استفاده از ساز تار، سه تار و همنوازی این دو ساز در دستگاه‌های اصفهان، شور و ابوعطا به مدت تقریبا ۳ ساعت ساخته و نواخته شده است.