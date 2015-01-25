نمایشگاه «ارغوان» هنر نقاشی و سفال نیشابور را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور مسئول نگارخانه كمال الملك نیشابوردر این رابطه گفت: از آن جا كه هنر نقاشی یكی از هنرهایی كه مخصوص ایرانیان به خصوص در منطقه نیشابور قدمت دیرین داشته است نسبت به برگزاری نمایشگاه نقاشی ارغوان در نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اقدام شده است.

حمید رضا آتشی بیان کرد: در نمایشگاه نقاشی ارغوان تعداد ۳۲ اثر نقاشی رنگ روغن، گواش، آبرنگ، مدادرنگی وسیاه قلم در ابعاد۴۰*۳۰ و ۱۳۰*۹۰ با موضوع طبیعت وطبیعت بی جان بوده و۱۰ اثرسفالی كه با گواش برروی آن نقاشی شده در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

وی در خصوص آثار به نمایش درآمده ومتعلق به بانوی هنرمند نیشابوری یاسمن آتشگاهی اظهار داشت: وی كارهای منحصر به فردی را خلق کرده است كه حاصل از ۹ سال تلاش و مجاهدت وی در این رشته است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را آَشنایی مردم با هنر نقاشی و سفال نیشابوربه عنوان یکی از هنرهای دارای قدمتی کهن عنوان کرد.

وی گفت: نمایشگاه نقاشی ارغوان از ۴ لغایت ۹ بهمن ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۲صبح و ۱۶ الی ۱۹ بعدازظهر در محل نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.