مراجعات حضوری به پلیس در همدان ۱۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون کریمی راد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از زمان تشکیل فوریت های پلیسی تا کنون، پلیس به موقع در صحنه جرم و درگیری حضور یافته است، اظهار داشت: در بحث فوریت های پلیسی باید ماموریت های فوریتی از غیر فوریتی جدا شود.

وی با بیان اینکه این موضوع نیاز به فرهنگ سازی در جامعه دارد، افزود: در این راستا دادن آگاهی به مردم و فرهنگ سازی از اهمیت بالایی برخور دار است.

معاون پلیس عملیات فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید بر اینکه ماموریت های فوریتی از غیر فوریتی باید برای مردم شفاف شود، عنوان داشت: در مواردی که حضور پلیس در صحنه تعریف شده حداکثر حضور پلیس در صحنه ۱۲ دقیقه بیان شده است.

کریمی راد در خصوص ماموریت های غیر فوریتی گفت: به طور مثال سرقت هایی که از زمان وقوع آن گذشته و بعد از طی مدت زمانی به پلیس گزارش می شود جزو ماموریت های غیرفوریتی حساب می شود.

وی ادامه داد: اما سرقت های خشن و مسلحانه و جرایمی که در حال وقوع گزارش داده می شود جزو ماموریت های فوریتی محسوب می شود.

پلیس در حداقل بازه زمانی تا حدود ۳۰ دقیقه در صحنه حاضر می شود

معاون پلیس عملیات فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه سخنانش ابراز داشت: در ماموریت های فوریتی پلیس در حداقل بازه زمانی تا حدود ۳۰ دقیقه در صحنه حاضر می شود و در ماموریت های غیر فوریتی پلیس در زمان مناسب حاضر و اظهارات شاهدین را بررسی می کند.

کریمی راد همچنین در مورد تصادفات خیابانی گفت: تصادفات خیابانی بیشتر از نوع تصادفات خسارتی هستند که بر طبق توافق راهور و بیمه، خسارت زیر پنج میلیون طبق توافق طرفین با مراجعه آنها به بیمه پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در صورت عدم توافق طرفین در تصادفات خسارتی طرفین باید خودرو را به منتهی علیه سمت راست جاده هدایت کرده تا کارشناس نیرو انتظامی در بازه زمانی ۳۰ دقیقه برای بررسی موضوع در محل حاضر شود.

معاون پلیس عملیات فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه گفت: در صورت تصادافات جرحی و یا زنجیره ای و یا آتش سوزی پلیس باید بلافاصله در محل حضور یابد.

کریمی راد در ادامه سخنانش ابراز داشت: متاسفانه در تصادفات خسارتی هنوز اعتماد لازم و فرهنگ کافی برای کنار زدن خودروها و توافق بین طرفین وجود ندارد و این در حالی است که این نوع تصادفات گره های ترافیکی را در سطح شهر ایجاد می کند.

وی در مورد مبارزه با مواد مخدر نیز عنوان داشت: در بحث مواد مخدر وخرید و فروش آن پلیس در محل حاضر می شود اما در بحث کشف مواد مخدر و یا گزارش های ارسالی نیاز به بررسی موضوع است.

معاون پلیس عملیات فرمانده انتظامی استان همدان تاکید داشت: جداسازی ماموریت های فوریتی و غیر فوریتی از هم موضوع مهمی بوده که باید در جای خود انجام پذیرد تا از سردرگمی نیروها جلوگیری شود.

مجموع تماس های انجام شده با فوریت های پلیسی یک و شش دهم درصد افزایش داشته است

کریمی راد در ادامه سخنان خود به برخی آمار تماس با فوریت های پلیسی اشاره داشت و افزود: در۱۰ ماه سال جاری مجموع تماس های انجام شده با فوریت های پلیسی یک و شش دهم درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه پلیس از سه طریق به ماموریت ها رسیدگی می کند، ابراز داشت: تماس های تلفنی و مراجعات حضوری مردم و پرونده ها و ماموریت های ابلاغی از جمله این سه راه رسیدگی به ماموریت ها است.

معاون پلیس عملیات فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه در بحث پاسخگویی تلفنی در بحث تماس های گرفته شده با «۱۱۰» تعداد تماس ها ۱۵ و ۹ دهم درصد افزایش داشته است، عنوان داشت: مراجعات حضوری به پلیس نیز با کاهش ۱۰ درصدی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه مجموع تماس های منجر به عملیات شده پلیس ۱۱ و شش دهم درصد افزایش یافته است، ابراز داشت: تماس های غیر قابل رسیدگی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته که این موضوع به دلیل اقدامات فرهنگی در این راستا بوده است.

کریمی راد در مورد مزاحمت های تلفنی به پلیس نیز گفت: اگر کسی به عمد برای پلیس مزاحمت ایجاد کند قابل طرح در مراجع قضایی است اما خوشبختانه آمار این تماس ها بسیار پایین است.

معاون پلیس عملیات فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه تلفن هایی عمومی که از آنها چندین بار برای پلیس مزاحمت ایجاد شده باشد، از چرخه «۱۱۰» خارج می شود، ابراز داشت: در زمان رسیدن پلیس به محل حادثه وضعیت ترافیکی و تعداد جرایم نیز تاثیر گذار بوده اما در حال حاضر زمان رسیدن به محل همان ۱۲ دقیقه بوده که در استان همدان هم رعایت می شود.

وی با تاکید بر اینکه نظارت دقیق بر عملکرد «۱۱۰» وجود دارد، عنوان داشت: پلیس درصدد رفع مشکلات مردم بوده و هست.