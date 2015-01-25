  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

سعید معروف:

برای موفقیت در زنیت به زمان بیشتری نیاز دارم

برای موفقیت در زنیت به زمان بیشتری نیاز دارم

سعید معروف که شنبه شب نخستین بازی خود را با پیراهن زنیت کازان انجام داد گفت برای موفقیت در این تیم روسی به زمان بیشتری نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معروف شب گذشته در پیروزی 3 بر صفر (25 بر 19، 25 بر 14 و 25 بر 23) زنیت مقابل دینامو کراسنودار حضور داشت. این نخستین بازی پاسور ایرانی در تیم آبی پوشان کازانی بود.

معروف پس از پایان بازی گفت: این نخستین بازی من بود و همیشه صحبت کردن در خصوص اولین بازی دشوار است. ما هفته گذشته تمرینات خوبی را انجام داده بودیم.

وی افزود: من برای اینکه بتوانم با هم‌‎تیمی هایم بهتر کار کنم نیاز به زمان بیشتری دارم. در ضمن باید با قدرتی‌زن تیم "ماکسیم میخایلوف" بیشتر هماهنگ شوم.

معروف در پایان اظهار کرد: اطمینان دارم که در بازی‌های آینده بهتر خواهیم شد.  

کد مطلب 2473371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها