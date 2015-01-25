برای موفقیت در زنیت به زمان بیشتری نیاز دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معروف شب گذشته در پیروزی 3 بر صفر (25 بر 19، 25 بر 14 و 25 بر 23) زنیت مقابل دینامو کراسنودار حضور داشت. این نخستین بازی پاسور ایرانی در تیم آبی پوشان کازانی بود.

معروف پس از پایان بازی گفت: این نخستین بازی من بود و همیشه صحبت کردن در خصوص اولین بازی دشوار است. ما هفته گذشته تمرینات خوبی را انجام داده بودیم.

وی افزود: من برای اینکه بتوانم با هم‌‎تیمی هایم بهتر کار کنم نیاز به زمان بیشتری دارم. در ضمن باید با قدرتی‌زن تیم "ماکسیم میخایلوف" بیشتر هماهنگ شوم.

معروف در پایان اظهار کرد: اطمینان دارم که در بازی‌های آینده بهتر خواهیم شد.