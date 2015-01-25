حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی گفت: این از یک جهت در راستای همان نامه حضرت امام(ره) است که به گورباچف داشتند. مستحضر هستید که حضرت امام(ره) نامه ای به گورباچف نوشتند و در واقع او را هشدار دادند که نسبت به اسلام و توحید، شناخت و گرایش بیشتری پیدا کند. حضرت آقا هم در این نامه جوانان اروپا و آمریکای شمالی را مورد خطاب قرار دادند.

وی افزود: تفاوت این دو نامه در این است که مخاطب امام(ره) در آن نامه، یک شخصیت سیاسی بود ولی مخاطب در این نامه جوانان هستند. آن هم از این جهت که آینده ملت و سرزمین شان در دست آنهاست و در واقع به تعبیر حضرت آقا ایجاد حس حقیقت جویی در قلبهایشان زنده تر و هوشیارتر است. با توجه به چنین احساسی حضرت آقا جوانان را مورد مخاطب قرار داد.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: هدف اصلی از نگارش این نامه این بود که به جوانان هشدار دهند که خودتان در مورد اسلام مطالعه کنید و تأکید هم کردند که نمی خواهیم بگوئیم اسلامی که ما معرفی می کنیم را بپذیرید بلکه به سراغ اسلام بروید و از طریق منابع اصیل و مأخذ دست اول آن‌را بشناسید. اسلام را از طریق قرآن و زندگی پیامبر اسلام(ص) بشناسید. اگر از این طریق پیش بروند طبیعتاً بهتر می فهمند که مثلاً آیا اسلام دین خشونت یا دین محبت است؟ آیا دین عقل و منطق و استدلال یا دین تحجر است؟

خسروپناه با اشاره به اینکه حضرت آقا در این نامه به نکته ای تأکید دارند که بسیار زیباست. معظم له علاوه بر اینکه سؤالاتی را مطرح کردند تا وجدان عمومی جوانها بیدار شود، تأکید می کنند که چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسلامی به حاشیه رانده شود. راجع به این موضوع فکر کنید. آیا تاکنون خودتان مستقیماً به قرآن مراجعه کردید؟ آیا تعالیم مسلمانان را مطالعه کردید؟ آیا جز رسانه ها پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کردید؟ و ....

وی بیان کرد: حضرت آقا تأکید کردند که درباره انگیزه سیاه‌ نمایی گسترده علیه اسلام پرسش کنید. چرا سران شما در غرب علیه اسلام سیاه نمایی می کنند؟ حضرت آقا این پرسشها را به عنوان یک عالم دینی و مجتهد و مرجع تقلید مطرح کردند تا ذهن و نگاه جوانها، نگاه جدیدی شود تا از بیداری برخوردار شوند ولی جالب این است که به آنها هشدار می دهد که اجازه ندهید که این واقعیت پویا و اثرگذار در دنیای امروز با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید که ریاکارانه، تروریستهای تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تأکید کرد: حضرت آقا خواستند با این نامه نگرش جدیدی در جوانان غرب ایجاد کنند. چون بخش قابل توجهی از جوانان غربی دنبال حقیقت هستند و می توان بدون تعصب با آنها برخورد کرد و آنها را به راه راست هدایت کرد و تأثیرپذیری عقلانی و منطقی شان می تواند نسبت به بعضی از متحجران منحرفی که اسلام را این گونه به انزوا می کشاند، بالاتر باشد.

وی در مورد انتشار بازخورد این نامه گفت: نمی توان بازخورد رفتاری انقلابی از این جوانان انتظار داشت، ولی می توان بازخورد بسیار خوب معرفتی داشته باشد. چون الان رسانه ها در غرب با اتحادی که دارند به شدت انسانها را تسخیر می کند و حقایق را برعکس جلوه می دهند. با این نامه حضرت آقا یک نگاه بیدارگرانه ای برای این جوانها پیدا می شود. البته معتقدم نباید این نامه را پایان کار دانست. این نامه یک آغازنامه ای است که شخصیتهای مختلف باید کمک کنند تا آن‌را به نتیجه نهایی برسانند.

وی افزود: مثلاً در معرفی اسلام به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی تلاش شود و مطالبی در سایتهای مختلف به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ... منتشر شود تا اسلام را از طریق رسانه های مدرن منتقل کنند و جوانان را به سمت اسلام سوق دهند. ما متأسفانه کمتر از این طریق اسلام را معرفی کردیم. باید فرمایشات اهل بیت(ع) به زبانهای مختلف نشر پیدا بکند. به این شکل به نظرم آثار فراوان تری از این نامه حاصل می شود. لازم است منابع دست اول ترجمه شود. اگرچه برخی از منابع مانند قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ترجمه شدند ولی فرمایشات ائمه(ع) و پیامبر اسلام(ص) هم باید به صورت کامل ترجمه شود و به صورت موضوعی و دسته بندی در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

خسروپناه اذعان کرد: هدف حضرت آقا از دعوت به مطالعه منابع دست اول این است که حس آزاداندیشی جوانان غربی را برانگیزانند. منظور این است که نه با تفسیر ما، اسلام را بشناسید و نه با تفسیری که الان استعمارگران دارند اسلام را معرفی می کنند که نوعی اسلام هراسی به وجود آورده است. خود جوانان به دنبال منابع دست اول بروند تا ببینند قرآن، روایات و سیره و سنت پیامبر(ص) چه می خواهد بگوید. اگر از این طریق اسلام را بشناسند طبیعی است که در مقابل هجمه های منحرفین می توانند مقاومت کنند و جلوی انحرافات فکریشان گرفته شود.

وی در پایان سخنانش در مورد علت خطاب مقام معظم رهبری تنها به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، اظهارکرد: چون منشأ اسلام هراسی در این مناطق است. مجموعه اروپا(شرقی، غربی و شمالی) گرفتار این آسیب و معضل است و بسیاری از انحرافاتی که الان درباره اسلام شکل گرفته از سوی همین منطقه است.