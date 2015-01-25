فصلنامه «فرهنگ رضوی» مجوز علمی و پژوهشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد جعفری مدیرمسئول فصلنامه «فرهنگ رضوی» مجوز علمی و پژوهشی با اعلام این خبر اظهارداشت: فصلنامه فرهنگ رضوی که ازسوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) منتشرمی شود، سال گذشته انتشارخود را آغازکرد و تاکنون ۷ شماره آن منتشرشده است.

به گفته وی این فصلنامه که به منظور ترویج فرهنگ رضوی درمراکز علمی وتقویت و بهره گیری بهتر از همایش های پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-هیات نظارت بر مطبوعات، توسط بنیاد راه اندازی شده، تاکنون ۴۳ مقاله علمی پژوهشی در موضوعات کلامی، تربیتی، اخلاقی، سیاسی و تاریخی مربوط به حضرت رضا(ع) به چاپ رسانده است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) استقبال فرهیختگان حوزه و دانشگاه از انتشار این فصلنامه را خوب ارزیابی کرد و گفت: این فصلنامه با کمک و همراهی استادان دانشگاه های مختلف کشور توانست با انتشار به موقع، جای خود را درجامعه دانشگاهی و حوزوی کشور بازکند و درمدت کوتاهی موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم شود.

مدیرمسئول فصلنامه فرهنگ رضوی با تبریک این موفقیت به جامعه علمی کشور؛ اعضای تحریریه و داوران مقالات فصلنامه فرهنگ رضوی را ازفرهیخته ترین استادان ومحققان حوزه و دانشگاه دانست واظهارداشت: لطف وعنایت امام رضا(ع) به همراه تلاش های سردبیر و سایر اعضای تحریریه که از استادان دانشگاه های معتبرکشور مانند امام صادق(ع) ،تهران ، فردوسی مشهد،علامه طباطبایی، تربیت مدرس و... هستند،این موفقیت را به دنبال آورد و زمینه اعتلای پژوهش های رضوی را فراهم کرد.

به گفته جعفری این فصلنامه که با همکاری پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات منتشر می شود، به تازگی هفتمین شماره آن باحضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

دراین شماره مقالاتی با موضوعات: سیره سیاسی امام رضا(ع) درقبال مأمون، تبیین شیوه‌های تربیتی امام رضا(ع) در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی بر مبنای تحلیل محتوای دعاهای صحیفه رضویه، نشانه شناسی حدیث شریف سلسله‌الذهب، موانع و راهکارهای تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره و آموزه های رضوی منتشرشده است.

سیدجواد جعفری مدیرمسئول، دکتر سیدجلال درخشه سردبیر و محمدعلی ندائی مدیریت اجرایی فصلنامه فرهنگ رضوی را برعهده دارند. متن کامل این فصلنامه درسایت بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) بخش فصلنامه به نشانی shams.toos.ir قابل دسترسی می باشد.