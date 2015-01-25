به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با همکاری دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با ارایه حجت الاسلام عسکری وزیری در روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه ساعت ۱۶ درسالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه توسط انجمن مدیریت اسلامی برگزار می‌شود.

هدف این نشست، تبیین ویژگی‌ها و شاخص‌های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث است و برای رسیدن به این مقصود، محقق با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر و دست اول، ابتدا خاستگاه شاخص‌های جامعه پیشرفته را از منظر غرب بررسی و بعد از آن مهم‌ترین شاخص‌های جامعه پیشرفته را در ادبیات رایج غربی احصاء می‌کند.

در ادامه خاستگاه شاخص‌های جامعه پیشرفته را در ادبیات اسلامی بررسی و سپس این شاخص‌ها را در سه بعد مبنایی، ساختاری و عملکردی از منظر قرآن و حدیث، بیان و در نهایت، ویژگی‌های بارز جامعه پیشرفته را تبیین خواهد کرد.

گفتنی است پيشرفت از جمله آرمان‌هاي جوامع در طول تاريخ بوده است. در اديان الهي و از جمله دین مبین اسلام نيز همواره ويژگي‌ها و شاخص‌های جامعه پيشرفته که منطبق با فطرت بشر و ملاحظه مصالح واقعي مادي و معنوي است مد نظر بوده است.