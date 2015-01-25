به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام‌الدین موسوی، دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با تاکید بر این که دلیل زاویه گرفتن فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا با احمدی‌نژاد، بکارگیری محمدرضا رحیمی در دولت بود، گفت: برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای از معاون مطبوعاتی سابق ارشاد که مسئول دفتر رحیمی بود، برای عدم انتقاد از وی حق‌السکوت می‌گرفتند.

وی در اولین نشست خبری خود در دوره جدید فعالیت هیات مدیره این انجمن، ابتدا فرارسیدن ماه بهمن، سالگرد دهه فجر را گرامی‌داشت و گفت: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به وقوع پیوست که فضای استبدادزده آن روزگار، هیچ حرکت مستقلی را خارج از حرکت‌های دو بلوک سوسیالیستی و کاپیتایستی برنمی‌تابید و لاجرم هر حرکتی ولو مستقل، مجبور بود به یکی از این دو سمت متمایل شود اما انقلاب اسلامی با شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، بنیان جدیدی را در حوزه‌ انقلاب‌های اجتماعی گذاشت و آن هم افزودن معنویت به حرکت‌های مردمی بود؛ به نحوی که حتی کسانی مانند میشل فوکو این انقلاب را اولین انقلاب به نام خدا نامیدند.

هویت صنفی و سیاسی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان

وی سپس با اشاره به سابقه فعالیت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت: انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در سال ۷۶ با حضور طیف گسترده‌ای از روزنامه‌نگاران انقلابی، متعهد و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و تا به امروز که دوره هشتم فعالیت خود را آغاز کرده، به کار خود ادامه داده است.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تاکید کرد: این انجمن قصد دارد در حد توان خودش در حوزه مسائل رسانه‌ای، صنفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار باشد و لذا دو هویت دارد؛ هویت صنفی و هویت سیاسی و فرهنگی.

موسوی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به جهت هویت صنفی خود، متعلق به روزنامه‌نگاران سراسر کشور است و از این حیث ما خود را موظف می‌دانیم که برنامه‌هایی را برای ارتقای سطح روزنامه‌نگاری در کشور اجرا کنیم و همچنین از حقوق و مطالبات روزنامه‌نگاران در حد توانمان و البته در چارچوب قانون، دفاع کنیم

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وی با بیان اینکه به طور طبیعی بخشی از خدمات انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان ناظر بر اعضای خودش است، گفت: اما برخی از فعالیت‌ها هم منحصر به اعضا نیست و همه صنف‌های روزنامه‌نگاران کشور را دربر می‌گیرد. کما اینکه به طور مثال ما در دولت گذشته وقتی در چندین مورد احساس کردیم دارد خدشه‌ای به ماهیت خبرنگاری وارد می‌شود، به این موضوعات ورود پیدا کردیم.

فراخوان عضوگیری جدید انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان همچنین از اعلام فراخوان برای عضوگیری جدید انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از بین اهالی رسانه در آینده نزدیک خبر داد و یادآور شد: علی‌القاعده افرادی که قرار است به عضویت تشکلی مانند این انجمن دربیایند، باید یکسری شرایط خاص داشته باشند و در واقع این، یک انجمن عمومی نیست.

موسوی سپس با تاکید بر هویت سیاسی و اجتماعی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، گفت: ما عمیقا معتقدیم باید از رسانه مثل اسلحه، استفاده بهینه صورت بگیرد. این انجمن می‌تواند خودش را تجهیز کند تا از این طریق مطالبات، خواسته‌ها و نگاه اعضای خود را به جامعه منتقل کند.

وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به ماجراهای رخ داده در پاریس در یکی دو هفته گذشته، گفت: علی‌رغم اینکه انجمن درباره کاریکاتوری که از پیامبر اسلام در یکی از نشریات فرانسوی منتشر شد و همچنین اتفاقاتی که بعد از آن رخ داد، بیانیه‌ای صادر کرد، به نظر می‌رسد گاه برداشت‌های متفاوت و گاه سطحی از این اتفاقات صورت می‌گیرد؛ مسله اول این است که یک حادثه تروریستی در یک کشور رخ داد و عده‌ای که از جنس روزنامه‌نگارها هم هستند، یعنی چند کاریکاتوریست، کشته شدند. این حرکت به طور طبیعی از جایگاه همگان از جمله انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان محکوم است و ما هر حرکت تروریستی به خصوص ترورهای کور را در هر جایی از دنیا که باشد، محکوم می‌کنیم.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در عین حال تاکید کرد: البته گاهی افرادی که کشته می‌شوند، در جنایتی دخیل هستند، طبیعی است کشتن این افراد یک اتفاق مشروع است.

اهانت به مقدسات چه ربطی به آزادی بیان دارد؟

وی سپس به بعد دوم این مساله اشاره کرد و یادآور شد: سئوال دوم این است که آیا کشته شدن این افراد و محکومیت ترور آنها، به معنای این است که کاری که آنها انجام دادند و اقدامی که در کشیدن کاریکاتور پیامبر(ص) کردند، کار درستی بود؟ خیر. اهانت به مقدسات و پیامبری که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون انسان به او باور دارند، چه ربطی به آزادی بیان دارد؟

موسوی افزود: ما فکر می‌کنیم که پشت صحنه این دو اتفاق، یعنی هم کشیدن کاریکاتور پیامبر(ص) و هم ترور کاریکاتوریست‌ها، یکی است. من البته کارآگاه نیستم اما به هر حال بر مبنای صحنه اتفاقات، آدم احساس می‌کند که پشت این صحنه خبرهایی است؛ یعنی اسلام‌ستیزی خودش را در قالب یک کاریکاتور نشان می‌دهد و کشتن این کاریکاتوریست‌ها هم، خروجی‌اش این است که «اسلام یک دین خشن است»؛ اتفاقی که افتاد. شما دیدید که جنایتکارترین آدم زمین یعنی آقای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، رفت و در صف اول مبارزه با تروریسم قرار گرفت.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان این مساله را حاصل اسلام‌ستیزی و اسلام‌هراسی دانست و گفت: ترور فیزیکی به همان اندازه محکوم است که ترور اعتقادی. چرا این سئوال را مطرح نمی‌کنید که چرا زیر سئوال بردن مساله‌ای مثل هولوکاست در غرب امکان ندارد و چرا آنها در واکنش به توهین یک نشریه به پیامبر اسلام (ص)، کاری نمی‌کنند؟ آنها یک بن‌بست حقوقی به نام «آزادی بیان» به وجود آوردند که بر اثر آن نمی‌توان پیگیری‌های حقوقی در این زمینه انجام داد.

وی در بخش دیگری از نشست خبری خود به پیام مقام معظم رهبری به جوانان غربی درباره لزوم شناخت بی‌واسطه اسلام از سوی آنان اشاره کرد و گفت: این پیام ناظر بر همین اتفاقات بود و دلیل ارائه آن هم این بود که احساس این است که پشت صحنه این حرکت‌های اسلام‌هراسانه، حکومت‌ها و نظام‌های غربی و به تبع آنها رسانه‌های غربی هستند.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان افزود: پس از ۱۱ سپتامبر که آغاز موج جدید اسلام‌هراسی در غرب بود، گرایش به اسلام در آمریکا و غرب بیشتر شد و این یک حرکت رو به رشد است و همچنان هم ادامه دارد.

موسوی سپس با اشاره به منشا شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند داعش در جهان اسلام، افزود: شکل‌گیری داعش ناشی از یک حرکت اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی عظیم است که توسط همان افرادی که به عنوان دوستان سوری کنفرانس گذاشتند، به وجود آمد و تامین شد. آنها می‌گویند که ما می‌خواهیم با داعش مقابله کنیم، ولی این کار را نمی‌کنند و فقط یک ائتلاف قضایی تشکیل داده‌اند که کاری هم از پیش نمی‌برد.

«دربرگیری» یا «فراوانی» واقعی اجتماع اربعین است یا تظاهرات پاریس؟

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان که مدیرعامل خبرگزاری فارس است، در ادامه از رسانه‌های کشورمان خواست تا با تامل بیشتری تحولات در غرب را دنبال و رصد کنند و در همین راستا گفت: اگر حتی ما کارمان را براساس اصول حرفه‌ای و روزنامه نگاری انجام دهیم، این سوال برایمان مطرح می شود که آیا «دربرگیری» یا «فراوانی» واقعی مانند اجتماع بزرگ اربعین است یا تظاهرات پاریس؟ مشخص است که منافع ملی همه ما ایجاب می کند که با تأمل بیشتری به این رویدادها بپردازیم و همچنین همبستگی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما واکنش رسانه‌های غربی به نامه رهبری خطاب به جوانان غرب چه می بایست باشد؟ گفت: مسلم است که دستور کاری که رسانه‌های غربی برای مردم خودشان تعیین می‌کنند، حتی متناسب با واقعیت‌ها هم نیست من خاطرم است که داعش به یک شهر علوی نشین در سوریه حمله کرده بود و حدود ۱۰۰ کودک را سر بریده بود. بی‌بی‌سی تصویر این جنایت را به عنوان جنایت دولت سوریه نشان داد.

موسوی افزود: رسانه‌های خبری باید به بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران که دارای عناصر خبری روزنامه‌نگاری استاندارد برای آنها هم هست، توجه کنند؛ رهبر یک کشور اسلامی نامه ای داده است این طبیعتا ارزش خبری شهرت دارد همچنین از این حیث که اولین بار است که رهبر یک کشور اسلامی جوانان غربی را مخاطب قرار می دهد، واجد عنصر شگفتی هم هست ولی متاسفانه شما می‌بینید که آنها معمولا این نامه را بایکوت می‌کنند البته در عین حال در جاهایی هم مجبورند که به آن بپردازند ولی با حاشیه‌ها.

وی تاکید کرد: بار اصلی انتقال پیام رهبر انقلاب به جوانان غربی و معنای نهفته در درون آن بر دوش شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های کشورهای اسلامی و رسانه های مستقل است. این پیام مثل جنس پیام امام راحل به گورباچف است یعنی چیزی است از جنس دعوت به شناخت اسلام. من مطمئنم این نامه در نهایت، پیام خودش را می گیرد و در عین حال باید توسط رسانه های همسو با جناح انقلاب، مستندسازی شود.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان درباره فعالیت‌های برون مرزی این انجمن گفت: این انجمن در واقع یک ستاد است و کار تشکیلاتی گسترده‌ای نمی تواند انجام دهد، برنامه‌هایی برای ارتباط گیری با رسانه‌های خارج از کشور داریم و بخش بین‌الملل انجمن هم فعال خواهد شد. اگر دستگاه‌های مسئول هم به ما در این زمینه کمک کنند، قطعا در جهت تعامل بیشتر با این رسانه‌ها قدم هایی برداشته خواهد شد.

استفاده نکردن از بستر رسانه‌ها برای انتقال پیام کشور

موسوی در عین حال از دولت‌ها، چه دولت یازدهم و چه دولت های نهم و دهم و حتی قبل از آن، به جهت آنچه او استفاده نکردن از بستر رسانه ها برای انتقال پیام کشور خواند، گلایه کرد و گفت: اگر دولت و حاکمیت به این فکر باشند که بستری برای نقش آفرینی رسانه های داخلی در تحولات خارجی فراهم کنند، آنها هم بیشتر با مفهوم منافع ملی آشنا و مأنوس خواهند شد.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری به موضوع لغو مجوز روزنامه «مردم امروز» در پی انتشار نقل قولی از جرج کلونی در حمایت از نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» اشاره کرد و گفت: لغو پروانه انتشار این روزنامه، اگر نگوییم یک خواست عمومی بود، ولی یک خواست گسترده بود. همسویی با نشریه‌ای که به پیغمبر اسلام(ص) هتاکی کرده، برای نشریه ای که داعیه حرکت در چارچوب قانون را دارد، قطعا اقدام مذمومی است.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین به برخی اظهارات مبنی‌بر اینکه سخنان کلونی پیشتر از سوی چند خبرگزاری منتشر شده بود اما برخوردی با آنها صورت نگرفته است، اینگونه واکنش نشان داد: فرق می‌کند بین این موضوع که یک خبرگزاری صحبت‌های جرج کلونی را منتشر کند تا اینکه یک روزنامه آن را با تیتری هم راستا با اسلام ستیزان و اسلام هراسان، منعکس کند. اتفاقا بارها پیش آمده و خواهد آمد که یک خبرگزاری صحبت های حتی کسی مانند نتانیاهو را منعکس می کند اما اینکه شما تیتر یک روزنامه تان را به این عبارت که «من شارلی هستم» اختصاص دهید، باید بدانید که بقیه هم مختصر عقلی دارند و کار رسانه ای کرده اند و می دانند تفاوت این دو در چیست.

وی در عین حال از آنچه در برخورد دوگانه هیات نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتی دولت یازدهم نامید، انتقاد کرد و یادآور شد: روزنامه «وطن امروز» تیتری درباره مرگ شاه سعودی منتشر کرده بود که البته بعضی‌ها به جهت سلایق مختلف، شاید آن را نمی‌پسندیدند اما اینکه ما (هیات نظارت بر مطبوعات و همچنین مطبوعاتی وزارت ارشاد) بیاییم این روزنامه را به این دلیل و در شرایطی که خود رئیس جمهور هم درباره دسیسه و توطئه نفتی عربستان سعودی هشدار می‌دهد، به دادگاه بفرستیم، این یک تناقض است. آیا ما می توانیم رئیس جمهور را هم به دادگاه بفرستیم؟

اگر «خبر مرگش» جرم است، «لهش کن!» چیست؟

موسوی سپس گفت: به نظرم می رسد که دوستان در جاهای دیگری از دست روزنامه «وطن امروز» دلخور و ناراحت بودند و آمدند اینجا جبران کنند. فردای همان روز یک روزنامه ورزشی منتسب به معاونت مطبوعاتی پیش از مسابقه فوتبال ایران و امارات، تیتر زده بود که «لهش کن». اگر «خبر مرگش» جرم است، پس این چیست؟! متاسفانه باز هم یک سایت دیگر که باز هم منتسب به معاونت مطبوعاتی است چند روز پیش حمله ای شدید و سراسر کذب به سپاه کرد ولی نتیجه آن تنها یک تذکر به این سایت بود.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان از هیات نظارت بر مطبوعات خواست که به گفته او اجازه ندهد احساس دوگانگی درخصوص تصمیمات این هیات بین افکار عمومی شکل بگیرد.

وی همچنین در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت قبل گفت: دستگاه قضایی کار بزرگی انجام داد. برخورد با دانه درشت ها کار مهمی است. هیچ کس خط قرمز نظام نیست و در مورد آقای رحیمی هم این کار صورت گرفت البته بعضی می گویند چرا الان این حکم صادر می‌شود؟ باید در جواب آنها گفت که اتفاقا آقای رحیمی در همان زمان مسئولیتش، مورد بازجویی قرار گرفت ولی رسیدگی به پرونده به طور طبیعی طول می‌کشد.

یک جریان سیاسی خاص می‌خواهد رحیمی را به اصولگرایی بچسباند

موسوی همچنین گفت: مساله دیگر این است که یک جریان سیاسی خاص با اشاره به عملکرد آقای رحیمی، می خواهد ایشان را به جریان اصولگرایی بچسباند ولی اتفاقا یکی از دلایل عمده ای که جریانات اصولگرا با آقای احمدی نژاد زاویه پیدا کردند، همین انتصاب آقای رحیمی به سمت معاون اول رئیس جمهور بود و کسانی از دل همین جریان انقلابی و اصولگرایی بودند که این انتقادها را مطرح کردند کسانی مانند آقای نادران و آقای زاکانی.

وی همچنین با اشاره به نزدیکی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در دولت دهم با محمدرضا رحیمی گفت: متاسفانه بعضی از رسانه ای ها فراموش کردند که از معاونت مطبوعاتی دولت قبل، حق و سکوت می گرفتند تا از آقای رحیمی انتقاد نکنند معاون مطبوعاتی وقت که مسئول دفتر آقای رحیمی بود، آنها را ساپورت می کرد آقای رحیمی از خود من به عنوان مدیرمسئول خبرگزاری فارس، ۲، ۳ شکایت دارد. آقای مقدسی مدیرعامل وقت خبرگزاری مهر سرِ پروژه آقای رحیمی، بازداشت شد. می خواهم بگویم این جریان بود که پای مقابله با فساد ایستاد.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پایان سخنانش با بیان اینکه برای اصولگرایان چیزی جز اصولشان اهمیت ندارد گفت: متاسفانه بعضی جریانات حاضر نیستند به این فسادها بپردازند باید از آنها پرسید چرا در دوره شهرداری آقای کرباسچی از او حمایت می کردید و یا الان از مهدی هاشمی حمایت می‌کنید؟