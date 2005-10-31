راهكارهاي مقاوم سازي ابنيه و انباشت پسماندهاي هسته اي بررسي شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، سمينار آموزشي بررسي ديدگاه نخبگان و انديشمندان براي انباشت پسماندهاي اتمي و راهكارهاي مقاوم سازي ابنيه توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب برگزار شد.



در اين سمينار كه با حضور دكتر وثوقي فر رييس باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران جنوب، دكتر ژوبين معتمد استاد ايراني دانشگاه لندن و دكتر عدل پرور استاد دانشگاه امير كبير برگزار شد، موضوعاتي چون پروژه طراحي انبار پسماند در انگلستان، مقاوم سازي سازه هاي هسته اي در برابر زلزله، پروژه سازه هاي انبارهاي پسماند و آزمايشات تجربي مقاوم سازي در مقابل خطر زلزله، پروژه ساختمان نيروگاه هسته ssellafield ، تحليل بتن پيش تنيده براي مخازن هسته اي و كنترل و بازرسي ايمني سازه هاي هسته اي و نظارت در انگلستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.