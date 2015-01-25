تغییر برنامه دیدار صبا و پدیده/ مصاف تدارکاتی با پاس در قم

علی حیات‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به عدم راهیابی تیم ملی فوتبال به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا، سازمان لیگ تصمیم گرفت هفته هجدهم لیگ بر‌تر فوتبال ایران را پیش از موعد اعلام شده برگزار کند.

وی افزود: بر این اساس برنامه مسابقات هفته هجدهم از جمله دیدار تیم‌های صبای قم و پدیده مشهد تغییر کرده است و این مسابقه قرار است روز پنج شنبه ۹ بهمن از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار شود در حالی برنامه قبلی این بازی روز سه شنبه ۱۴ بهمن بود.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: پس از بازگشت کاروان تیم صبای قم از جزیره کیش، صبا از امروز تمرینات خود را در قم از سر می‌گیرد و فردا در مسابقه‌ای تدارکاتی در ورزشگاه هلال احمر قم با تیم پاس همدان روبرو می‌شود.

حیات‌پور بیان داشت: صبا پیش از این چند بازی تدارکاتی دیگر با تیم‌های دسته یکی و لیگ برتری برگزار کرده و بازی با تیم پاس همدان احتمالا آخرین بازی تدارکاتی صبا پیش از آغاز مجدد لیگ بر‌تر است.

وی عنوان کرد: در آخرین مسابقه دوستانه صبا که در ورزشگاه المپیک کیش برگزار شد تیم فوتبال صبا نتوانست برابر تیم پارسه تهران به گلی برسد و دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: صبا پیش از بازی با تیم پارسه، در کیش برابر تیم دسته اولی گل کهر سیرجان قرار گرفت و با گل‌های حسین بادامکی و هادی شکوری حریف خود را شکست داد.

وی افزود: صبا در بازی با پدیده به دنبال ۳ امتیاز است و می‌خواهیم جای تیم سایپا در رده ششم را بگیریم البته صعود به رده‌های بالای جدول را هدف خود قرار داده‌ایم و پیروزی بر پدیده و نفت مسجد سلیمان کار ما را آسان‌تر می‌کند.