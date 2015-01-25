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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

طی بیانیه‌ای:

نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس توهین به پیامبر اسلام را محکوم کردند

نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس توهین به پیامبر اسلام را محکوم کردند

نمانیدگان اقلیت‌های دینی مجلس با انتشار بیانیه‌ای اقدام روزنامه شارلی ابدو در توهین به پیامبر اعظم(ص) را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی 5 نماینده اقلیت‌های دینی، آقایان خانلری، بت کلیا، ‌مره صدق، بگلریان و اختیاری با امضای بیانیه‌ای اقدام روزنامه شارلی ابدو را محکوم کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

اخیراً روزنامه شارلی ابدو با نشر کاریکاتوری موهن و شرم‌آور، ‌بار دیگر به ساحت پیامبر اعظم(ص) و دین مبین اسلام توهین کردند و موجب انزجار و جریحه‌دار شدن احساسات دینی تمام موحدان و یکتاپرستان جهان شد.

اهانت به اصیل‌ترین ارزش‌های دینی،‌ فرهنگی و تاریخی پیروان ادیان الهی رفتاری غیرعقلانی و غیراخلاقی است که موافق با هیچ یک از اصول و مبانی هویت انسانی نیست.

ایرانیان غیرمسلمان اقلیت‌های دینی که همواره بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین جاری مملکتی مورد احترام بوده و سابقه هم‌زیستی سرشار از حس برادری با سایر اقشار ملت بزرگ ایران داشته است، ضمن محکوم کردن این حرکت ضددینی و انسانی اعتقاد دارند که توهین به هر یک از ادیان توحیدی اهانت به تمامی ادیان توحیدی محسوب می‌شود.

کد مطلب 2473394

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