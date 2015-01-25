نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس توهین به پیامبر اسلام را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی 5 نماینده اقلیتهای دینی، آقایان خانلری، بت کلیا، مره صدق، بگلریان و اختیاری با امضای بیانیهای اقدام روزنامه شارلی ابدو را محکوم کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
اخیراً روزنامه شارلی ابدو با نشر کاریکاتوری موهن و شرمآور، بار دیگر به ساحت پیامبر اعظم(ص) و دین مبین اسلام توهین کردند و موجب انزجار و جریحهدار شدن احساسات دینی تمام موحدان و یکتاپرستان جهان شد.
اهانت به اصیلترین ارزشهای دینی، فرهنگی و تاریخی پیروان ادیان الهی رفتاری غیرعقلانی و غیراخلاقی است که موافق با هیچ یک از اصول و مبانی هویت انسانی نیست.
ایرانیان غیرمسلمان اقلیتهای دینی که همواره بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین جاری مملکتی مورد احترام بوده و سابقه همزیستی سرشار از حس برادری با سایر اقشار ملت بزرگ ایران داشته است، ضمن محکوم کردن این حرکت ضددینی و انسانی اعتقاد دارند که توهین به هر یک از ادیان توحیدی اهانت به تمامی ادیان توحیدی محسوب میشود.
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