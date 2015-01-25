نجات یک پرنده شکاری کمیاب «طرلان» توسط دوستداران حیات وحش در شاهرود‎

محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه این بهله طرلان صبح امروز توسط یک دوستدار محیط زیست به اداره محیط زیست شهرستان شاهرود تحویل شده است افزود: بال راست این پرنده دچار شکستگی شده و هم اکنون توسط دامپزشک در حال درمان است.

وی با یادآوری این مطلب که معمولا شکستگی در تیره عقاب ها بطور کامل خوب نمی شود خاطر نشان کرد: بعد از درمان، در صورت بهبودی این پرنده به طبیعت بازگردانده خواهد شد.

مسئول روابط عمومی اداره محیط زیست شهرستان شاهرود با بیان این مطلب که طرلان از خانواده شاهین ها و پرنده ارزشمندی است تصریح کرد: این پرنده در بالای هرم پرندگان گوشت خوار قرار دارد و غذای اصلیش را پستانداران و پرندگان کوچک تشکیل می دهد.

قاسمی، زمان درمان شکستگی بال این پرنده را تقریبا ۱۵ تا ۲۰ روز اعلام و عنوان کرد: طرلان پرنده ای مقیم در مناطق معتدل است و گاها در مناطق سردسیر هم به چشم می خورد، با بال زدن ها و شیرجه های متوالی پرواز می کند و هنگام شکار بسیار سریع است.

وی با یادآوری اینکه طرلان ماده خیلی بزرگتر از جنس نر بوده و به‌طور کلی شبیه به یک قرقی ماده خیلی بزرگ به‌نظر می رسد، گفت: با این تفاوت که قاعده بال‌های طرلان پهن است و در موارد عادی نوک‌تیز بنظر می آید.

مسئول روابط عمومی اداره محیط زیست شهرستان شاهرود با اذعان بر اینکه این شکاری زیبا، پرندگان را تعقیب می کند و در این حالت با نهایت چابکی و سرعت از لابلای درختان می گذرد و به دنبال شکار سریع و در ارتفاع کم پرواز می کند، افزود: زنده گیری، شکار و قاچاق پرندگان شکاری به کشورهای حوزه خلیج فارس، نسل این گونه های ارزشمند کشور را در آستانه انقراض قرار داده است.

قاسمی در خاتمه تاکید کرد: پرندگان شکاری به شدت مورد علاقه قوش بازان عرب بوده و با آموزش این پرندگان از آنان برای شکار، به خصوص شکار هوبره استفاده می کنند.