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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

توسعه کسب و کار مراکز آموزشی تخصصی فناوری اطلاعات

توسعه کسب و کار مراکز آموزشی تخصصی فناوری اطلاعات

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای از توسعه کسب و کار مراکز آموزشی تخصصی فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا مهدیون عضو هیأت مدیره و مسئول کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، برنامه‌ها و اهداف فعالیت این کمیسیون را اعلام کرد.

وی گفت: کمیسیون آموزش و پژوهش به دنبال توسعه کسب و کار مراکز آموزش تخصصی IT ، استانداردسازی آموزش های تخصصی IT و استاندارسازی مشاغل IT و همچنین برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی است.

مسئول کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نصر تهران با اشاره به طرح ها و برنامه های کمیسیون در دوره قبل گفت: از جمله دستاوردهای کمیسیون در دوره سوم، تهیه طرح هایی همچون استانداردسازی فعالیت آموزش های تخصصی در حوزهIT و اجرای طرح ساماندهی نرخ تعرفه خدمات آموزشی در این حوزه بود.

وی با تاکید براینکه کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای به دنبال تاثیرگذاری در ظرفیت سازی و توانمندسازی در حوزه آموزش IT است، گفت: کمیسیون از طریق تعامل موثر با سازمان‌های دولتی و نهادهای سیاستگذار تلاش می کنند تا مشکلات در حوزه آموزش را به سازمان های متولی آموزش منعکس کرده و برای حل این مشکلات تلاش کنند.

مهدیون گفت: برقراری ارتباط با مراکز آموزشی مانند مراکز علمی، دانشگاه‌ها و سازمان فنی و حرفه‌ای را نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

وی درخصوص تهیه بانک اطلاعاتی موسسات آموزش IT گفت: کمیسیون درنظر دارد بانک اطلاعات مؤسسات آموزشی خصوصی فعال در زمینه فناوری اطلاعات را تهیه کند تا از این طریق بتوان ظرفیت این مراکز شناسایی کرد و با معرفی این مراکز از طریق سازمان نصر در توسعه فعالیت های این شرکتها موثر باشیم.

کد مطلب 2473408

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