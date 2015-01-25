  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۰

ایرانی فام عنوان کرد:

کاهش یک سومی مصرف آب کشاورزی در صورت استفاده از سیستم های نوین آبیاری

کاهش یک سومی مصرف آب کشاورزی در صورت استفاده از سیستم های نوین آبیاری

تبریز - معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی استفاده از سیستم های نوین آبیاری را موجب کاهش یک سومی مصرف آب در این بخش دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام در اولین جلسه توجیهی و هماهنگی، پروژه یابی و مکان یابی آبیاری تحت فشار در جمع اعضای شورای اسلامی روستا، اعضای نظام صنفی کشاورزی و صاحبان چاه های کشاورزی منطقه خسروشاه گفت: کشاورزان، شوراهای اسلامی روستاها و مسئولین ذیربط  استان با جدیت موضوع تغییر سیستم آبیاری از سنتی به تحت فشار و کم فشار را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند.

وی مشکل کمبود آب را مشکلی جهانی عنوان و با بیان اینکه کشورها استفاده بهینه از منابع آبی را در دستور کار خود قرارداده اند، تصریح کرد: به ازای هرنفر در دنیا هفت هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب قابل استحصال وجود دارد اما این میزان در ایران به ازای هر نفر یکهزار و ۷۰۰ مترمکعب و در استان آذربایجان شرقی یکهزار مترمکعب است و در حاشیه دریاچه ارومیه ۵۰۰ مترمکعب می رسد که تنها همین مقایسه نشان از جدی بودن بحران آب در استان و به ویژه حاشیه دریاچه ارومیه است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان  استفاده از روش های بهینه بهره برداری از آب را از راهکارهای حل این مشکل دانست و افزود: با تغییر شیوه سنتی آبیاری به سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار، می توان بدون کاستن از میزان تولید محصول، مصرف آب کشاورزی را به یک سوم کاهش داد و بر همین اساس انتظار داریم کشاورزان، شوراهای اسلامی روستاها و مسئولان استان با جدیت این موضوع را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند.

کد مطلب 2473415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها