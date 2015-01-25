کاهش یک سومی مصرف آب کشاورزی در صورت استفاده از سیستم های نوین آبیاری

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام در اولین جلسه توجیهی و هماهنگی، پروژه یابی و مکان یابی آبیاری تحت فشار در جمع اعضای شورای اسلامی روستا، اعضای نظام صنفی کشاورزی و صاحبان چاه های کشاورزی منطقه خسروشاه گفت: کشاورزان، شوراهای اسلامی روستاها و مسئولین ذیربط استان با جدیت موضوع تغییر سیستم آبیاری از سنتی به تحت فشار و کم فشار را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند.

وی مشکل کمبود آب را مشکلی جهانی عنوان و با بیان اینکه کشورها استفاده بهینه از منابع آبی را در دستور کار خود قرارداده اند، تصریح کرد: به ازای هرنفر در دنیا هفت هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب قابل استحصال وجود دارد اما این میزان در ایران به ازای هر نفر یکهزار و ۷۰۰ مترمکعب و در استان آذربایجان شرقی یکهزار مترمکعب است و در حاشیه دریاچه ارومیه ۵۰۰ مترمکعب می رسد که تنها همین مقایسه نشان از جدی بودن بحران آب در استان و به ویژه حاشیه دریاچه ارومیه است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان استفاده از روش های بهینه بهره برداری از آب را از راهکارهای حل این مشکل دانست و افزود: با تغییر شیوه سنتی آبیاری به سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار، می توان بدون کاستن از میزان تولید محصول، مصرف آب کشاورزی را به یک سوم کاهش داد و بر همین اساس انتظار داریم کشاورزان، شوراهای اسلامی روستاها و مسئولان استان با جدیت این موضوع را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند.