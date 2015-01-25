تقدیر ۲۰۸ نماینده مجلس از نیروی مقتدر سپاه قدس و سردار سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای ۲۰۸ نماینده در حمایت و قدردانی از سپاه قدس قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

مجلس شورای اسلامی از تلاش نیروی مقتدر سپاه قدس جمهوری اسلامی و فرماندهی هوشمند و پرتوان آنها تقدیر کرده و از نقش نیروی قدس این بازوی پرتوان انقلاب و مقام معظم رهبری در دفاع از ملت مسلمان و امنیت منطقه و مبارزه مقتدرانه با گروهک‌های تروریستی به ویژه گروهک داعش این مزدور استکبار جهانی و صهیونیسم تقدیر کرده و شهادت سردار سپاه اسلام و نیروی قدس سردار الله‌دادی و دیگر شهدای نیروی قدس را که براساس درخواست کشورهای منطقه به عنوان مشاوران نظامی آنها اجرای مسئولیت کرده و در این راه به مقام رفیع شهادت رسیدند به عموم مسلمانان جهان و ملت ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.