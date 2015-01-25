خانه کشتی البرز دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمیدطهایی در حاشیه دیدار با رسول خادم که صبح امروز به میزبانی طهایی در دفتر استاندار در کرج برگزار شد، گفت: امروز میزبان رئیس فدراسیون کشتی در استان البرز بودیم، به واقع ایشان یکی از فرصت های ارزشمند کشور هستند که در خدمت به ورزش در عرصه ملی و جهانی گام های بلندی را برداشته اند.

وی افزود: حضور اساتید و پیشکسوتان استاد این فن، همچون؛ استاد جوادی که هریک از سرمایه های کشتی هستند؛ ما را وا می دارد تا حرکت های بزرگی را در این استان برداریم.

طهایی در ادامه تأکید کرد: تمامی دستگاه ها باید با اداره کل ورزش و جوانان همکاری داشته باشند.

وی افزود: تأسیس خانه کشتی استان البرز از کارهای ماندگار در حوزه ورزش این استان خواهد بود و بستری برای تربیت و پرورش ورزشکاران بنام در عرصه های ملی و بین المللی خواهد بود.

نگاه اقتصادی به تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی

حجت الله ملاصالحی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز نیز در محور دیگری از این دیدار، لزوم نگاه اقتصادی به تکمیل پروژه های ورزشی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با جذب حامی و سرمایه گذار و تأمین منابع مالی میتوان در حمایت از حوزه ورزش گام های موثری را برداشت.

بهره گیری از ظرفیت ورزشکاران و قهرمانان کشوری در این استان و همچنین بهره مندی از موقعیت همجواری با پایتخت، از دیگر محورهای طرح شده در این دیدار بود.

تشریح موقعیت ویژه استان و حضور ورزشکاران و نام آوران عرصه ملی و بین المللی محور اصلی این مذاکرات صمیمانه را به خود اختصاص داد.

لزوم بهره مندی از ظرفیت ورزشکاران ملی ساکن در استان، توسعه سرانه های ورزشی با بهره مندی از ظرفیت شهرداری ها از مهمترین موضوعات طرح شده از سوی مشاوران و معاونان در این دیدار به شمار می رفت.

شایان ذکر است، خانه کشتی استان البرز دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد بود.