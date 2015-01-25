به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح یکشنبه در سفر به شهرستان شاهرود طی جلسه ای برای بررسی مشکلات کارخانه قند شاهرود در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: واردات شکر علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی به کشاورزان، کارگران و کارخانجات فعال در این بخش ضربه وارد می کند.

وی با اعلام اینکه دولت در پیگیری این موضوع مصمم است، افزود: وزارت کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت باید با بررسی این موضوع و نظارت بیشتر از کشاورزان و فعالان در این بخش حمایت کند تا ضمن ایجاد اشتغال و تولید بیشتر، ارزش افزوده ایجاد شود.

استاندار سمنان ضمن تاکید بر رقابت سالم بین کارخانجات قند افزود: کارخانجات قند نباید تهدیدی برای همه باشند و نباید از رفتارهای نا مناسب استفاده کنند بلکه باید به صورت مجموعه هماهنگ و همفکر سطح زیر کشت و میزان تولید را بر اساس رابطه منطقی بین خود تقسیم کنند.

استاندار سمنان همچنین در سفر به شهرستان شاهرود از مجتمع آموزش دخترانه و پسرانه مبین و متین بازدید کرد و ضمن تقدیر از این موسسات، ایجاد چنین مراکزی را در اجرای موفق مراحل تربیتی تاثیر گذار دانست وافزود: تعلیم و تربیت در کنار آموزش های حرفه ای می تواند نقش بسزای در خود کفایی و اشتغال فارغ التحصیلان این مرکز داشته باشد.

استاندار سمنان در ادامه این سفر از نمایشگاه استانی کتاب در شهرستان شاهرود بازدید و در این بازدید ضمن بررسی مشکلات ناشران از غرفه های مختلف این نمایشگاه دیدن کرد.

این نمایشگاه با ۱۵۰ غرفه و در فضای سه هزار متری احداث و ۳۴ هزار ۵۰۰ عنوان کتاب در آن به نمایش گذاشته شده است.