رونمایی از «سند نقض حقوق بشر در انگلستان» با حضور جلیلی و لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسفندیاری با اعلام خبر برگزاری همایش حقوق بشر، گفت: این همایش صبح فردا دوشنبه ششم بهمن ماه با حضور جواد لاریجانی دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه،‌ سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و جمعی از فعالان حقوق بشر، در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: ما از دو سال گذشته به دنبال جمع‌آوری موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلستان بودیم که با یاری خداوند و تلاش بی‌وقفه کارشناسان مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر، توانستیم سند نقض حقوق بشر در سال‌های 2013 و 2014 در انگلستان را آماده کنیم و فردا در همایش حقوق بشر رونمایی خواهیم کرد.

معاون روابط بین‌الملل سازمان بسیج مستضعفین، با بیان اینکه هیچ کشوری تاکنون به جنایات و ظلم هایی که از سوی دولت انگلستان به مردم آن کشور روا می‌شود نپرداخته است،‌ تصریح کرد: رونمایی از سند نقض حقوق بشر انگلیسی‌ها، تاکنون در هیچ کشوری صورت نگرفته است و ما برای اولین بار آن را در 80 صفحه رونمایی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این سند به سه زبان فارسی،‌ عربی و انگلیسی ترجمه شده است که به زودی کتاب آن نیز منتشر خواهد شد؛ همچنین متن سند نقض حقوق بشر در انگلستان، از فردا بر روی سایت های خبرگزاری ها قرار خواهد گرفت.

اسفندیاری خواستار توجه ویژه دولت به این سند شد و افزود: ما از دولت و دستگاه دیپلماسی کشور می‌خواهیم تا عناوین این سند را در مجامع بین‌المللی مطرح کرده و پیگیر آن شوند؛ دولت می‌تواند به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد، موارد نقض حقوق بشر در انگلیس را به گوش جهانیان برساند.

رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر، همچنین از آماده‌سازی موارد نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای مستبد خبر داد و گفت: در حال حاضر آماده هستیم تا به نقض حقوق بشر در فرانسه که کشوری فاسد است، بپردازیم.