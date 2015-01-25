پیش بینی قیمت جهانی طلا در سال 2015

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از عرب نیوز، بانک گلمن ساچ بیش بینی خود را برای قیمت طلا در سال جاری میلادی از ۱۲۰۰ دلار در هر اونس به ۱۲۶۲ دلار افزایش داد و معتقد است که در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود و علت آن هم آمار ضعیف اقتصاد آمریکا، اقدامات بانک مرکزی اروپا و بانک سوئیس است.

در همین حال، گروه تحقیقاتی گلمن ساچ بر این باور است که در دراز مدت قیمت جهانی طلا با کاهش روبرو خواهد شد و علت عمده آن هم به تورم پایین، کاهش قیمت در حوزه انرژی و تقویت دلار آمریکا است.

همچنین گلمن ساچ انتظار دارد که در سه ماه سوم سال جاری میلادی قیمت طلا همزمان با افزایش نرخ بهره توسط بانک فدرال آمریکا با کاهش روبرو شود.

بر پایه این گزارش، گروه تحقیقاتی گلمن ساچ پیش بینی کرد توسط قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰۸۹ دلار در هر اونس باشد.