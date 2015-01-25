  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

پیش بینی قیمت جهانی طلا در سال 2015

پیش بینی قیمت جهانی طلا در سال 2015

بانک گلمن ساچ، پیش بینی خود را در مورد قیمت طلا در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از عرب نیوز، بانک گلمن ساچ بیش بینی خود را برای قیمت طلا در سال جاری میلادی از ۱۲۰۰ دلار در هر اونس به ۱۲۶۲ دلار افزایش داد و معتقد است که در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود و علت آن هم آمار ضعیف اقتصاد آمریکا، اقدامات بانک مرکزی اروپا و بانک سوئیس است.

در همین حال، گروه تحقیقاتی گلمن ساچ بر این باور است که در دراز مدت قیمت جهانی طلا با کاهش روبرو خواهد شد و علت عمده آن هم به تورم پایین، کاهش قیمت در حوزه انرژی و تقویت دلار آمریکا است.

همچنین گلمن ساچ انتظار دارد که در سه ماه سوم سال جاری میلادی قیمت طلا همزمان با افزایش نرخ بهره توسط بانک فدرال آمریکا با کاهش روبرو شود.

بر پایه این گزارش، گروه تحقیقاتی گلمن ساچ پیش بینی کرد توسط قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰۸۹ دلار در هر اونس باشد.

کد مطلب 2473439
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها