به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بازیچگان» به نویسندگی گووان مهر اسماعیل پور و کارگردانی حسن رونده از پنجم بهمن ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه

می‌رود.

نمایش «بازیچگان» حکایت پهلوان و دیوی است که از دیرباز با هم بر سر چشمه ای کینه ی دیرینه دارند. بهادر پسر پهلوان عاشق بهار خواهر دیو است و دیو مانع این وصلت می

شود. سیاه برای رسیدن بهادر به بهار، با مرشد خیمه ای را برای اجرای خیمه شب بازی و نمایش روحوضی برپا می کنند. تلاش های نساء مادر بهادر برای رسیدن دو جوان به همدیگر دچار قصه های فرعی می شود. بهادر در هر مرحله از خواستگاری با مخالفت دیو روبه رو می شود و ...

علی رضا حنیفی، حمیدرضا زندی، حمید رضا شجاعی، لیلی حسینی، خسرو مهدوی، حسین نصری، مهلا دریایی، شیلا دیناروند و تیام صدقی بازیگران نمایش «بازیچگان» هستند و شمسی روحی، مجتبی یادگاری دهکردی، علی رضا جعفری و محسن میکائیلی گروه موسیقی این نمایش را تشکیل می دهند.

دیگر عوامل این گروه نمایشی عبارتند از: طراح صحنه و لباس: سمیه یعقوبی، طراح نور: محمد صادقی، طراح عروسک و اجرا: فهیمه آصفری، طراح پوستر امین موحد نژاد، دستیار کارگردان: میلاد حاجی زاده و دستیاران لباس: محسن سرسنگی، معصومه رشمنی، نگار امینی نمایش «بازیچگان» هر روز به غیر از سه شنبه ها ساعت 18 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران تا اواخر بهمن ماه به روی صحنه می رود.

«سیستم گرون هلم» در تماشاخانه باران به صحنه می‌رود

نمایش «سیستم گرون هلم» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی همزمان با افتتاحیه تئاتر باران به صحنه می رود.

نمایش «سیستم گرون هلم» که پیش از این اجراهای موفقی را در فرهنگسرای نیاوران پشت سر گذاشته است، بار دیگر به عنوان نخستین اجرای تئاتر باران از 14 بهمن ماه به صحنه می‌رود.

این اثر نوشته جوردى گالچران است که ترجمه آن را علیرضا کوشک جلالی بر عهده داشته است. «سیستم گرون هلم» براساس یک اتفاق واقعی نوشته شده و بسیار دقیق مشکلات زمان را به تصویر می‌کشد و سیستم درنده خو و ضد انسانی بازار کار و به نوعی هم جامعه بشری را کالبد شکافی می‌کند.

این نمایشنامه برای نخستین بار در سال 2003 به صحنه رفت و از آن به بعد در بسیاری از نقاط دنیا به اجرا در آمده است. در چند سال اخیر این نمایشنامه رکورد بیشترین اجراها در کشورهای مختلف را داشته است.

الهام پاوه نژاد، سینا رازانی، امیرحسین رستمی و رضا مولایی بازیگران این نمایش‌اند. همچنین ایمان یزدی مدیر تولید، رها شیرازی دستیار کارگردان وبرنامه ریز، امیر قالیچی تئاتر بازها روابط عمومی، مهرانگیز قهرمانی مشاور رسانه ای و امیر خدامی عکاس دیگر عوامل اجرایی این اثرند.

نمایش «سیستم گرون هلم» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی از 14 بهمن‌ تا پایان اسفند ماه سال جاری ساعت 20 در تئاتر باران واقع در خیابان انقلاب، فلسطین جنوبی، پلاک 292 به صحنه می رود.