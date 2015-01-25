حاشیه نشینی روی سفره های آب زیر زمینی/ زمین خواران حاشیه امن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، بحث حاشیه نشینی این روزها در کرمان تنوری داغ دارد، تنوری که هیزمش به دلیل بی تدبیری های صورت گرفته طی سالهای گذشته مهیا شده است و بعد از گذشت سالها از آغاز حاشیه نشینی در کرمان و پدیده زمین خواری مسئولان سعی دارند مشکل را رفع کنند.

پس از تاکید ویژه استاندار کرمان برای مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی در اطراف شهر کرمان کارگروهی ویژه متشکل از دستگاههای مرتبط دولتی و دادگستری و نیروی انتظامی و شهرداری شکل گرفت و پس از اخطارهای متعدد به زمین خواران طی روزهای اخیر بخشهایی از زمینهای تصرف شده از زمینخواران باز پس گرفته شد و بخشی از ساخت و سازهای صورت گرفته نیز تخریب شد.

جوسازی زمین خواران برای ادامه کارهای غیرقانونی

این اقدام موجب شد زمین خواران حواشی را در این خصوص رقم بزنند که استاندار کرمان در مقابل بر ادامه روند فعلی تخریب سازه های غیرقانونی از یک سو و از سوی دیگر ساماندهی حاشیه نشینان واقعی تاکید کرد.

همچنین مجمع نمایندگان استان کرمان نیز از روند مقابله با زمین خواری در کرمان حمایت کرد و این روند حمایتی در کرمان به نظر می رسد طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و نکته جالب در این خصوص حمایت مردم شهر از طرح استاندار کرمان برای جلوگیری از گسترش افقی کرمان و مقابله با زمینخواری به خصوص در شهرکهای مشهور حاشیه ای و زمین خواران عمده است.

اجرای این طرح نشان داد که استاندار بومی کرمان بر مشکلات استان احاطه دارد و در کنار مسائلی از جمله جذب سرمایه و توسعه اقتصادی استان به رفع مشکلات نیز بدون توجه به مسائل حاشیه ای و سیاسی تاکید ویژه دارد.

در خصوص ادامه برخورد با زمین خواری در کرمان تردید نکنید

فرماندار کرمان در این خصوص در گفتگو با مهر اظهارداشت: حاشیه نشینی پدیده ای زشت و غیر قابل قبول است زیرا در این رخداد زمینخواران از سادگی مردم عادی استفاده می کنند و زمینهایی را که اکثرا دولتی هستند و یا کاربری کشاورزی داشته و حق ساخت و ساز ندارند را به مردم ساده می فروشند.

محمد علی توحیدی افزود: از ماههای انتهای سال گذشته بررسیهای کاملی در خصوص وضعیت حاشیه نشینی به دستور استاندار در کرمان انجام شد و دستگاههای مختلف در این خصوص همپوشانی خوبی انجام دادند و همه با عزم راسخ و حمایتهای قانونی برای مقابله با حاشیه نشینی در کرمان همراه شدند.

وی تصریح کرد: بررسی های همه جانبه ای در خصوص حاشیه نشینی در کرمان صورت گرفت و در نهایت ۳۱ نقطه در اطراف شهر کرمان شناسایی شد که یا حاشیه نشینی در آنها صورت گرفته است و یا تحت هجمه حاشیه نشینان قرار دارد.

توحیدی ادامه داد: کل این اراضی هزار و ۵۳۸ هکتار هستند که توسط زمین خواران به ۱۰ هزار قطعه تقسیم شده اند.

فرماندار کرمان ادامه داد: تمام این زمینها بررسی و ممیزی شده و مورد کنکاش قرار گرفته اند که شامل زمینهای دولتی هستند که تصرف شده و یا زمینهای کشاورزی هستند که با تغییر کاربری غیر مجاز مسکونی شده اند.

۶۵۰ هکتار از این اراضی را به دولت بازگرداندیم و یا از تغییر کاربری آنها جلوگیری کردیم و این روند با جدیت کامل و بدون هیچ ملاحظه کاری ادامه خواهد داشت

وی افزود: ۶۵۰ هکتار از این اراضی را به دولت بازگرداندیم و یا از تغییر کاربری آنها جلوگیری کردیم و این روند با جدیت کامل و بدون هیچ ملاحظه کاری ادامه خواهد داشت.

توحیدی ادامه داد: زمینهای دولتی به دستگاه متولی تحویل داده می شود و زمینهای کشاورزی نیز همچنان در مالکیت مالکان قرار دارد اما حق استفاده مسکونی را از این اراضی ندارند.

فرماندار کرمان با تاکید بر اینکه شک نکنید که این روند ادامه دارد و بدون توجه به نام و ملاحظه کاری خاصی در تمام نقاظ حاشیه ای کرمان دنبال می شوند گفت: استاندار کرمان در این خصوص حساسیت ویژه دارد و مبارزه با حاشیه نشینی دنبال می شود.

وی افزود: در برخی موارد حاشیه نشینیها به سمت سفره های آب زیر زمینی شهر کرمان در حال انجام است که به شدت با این موارد برخورد می شود.

توحیدی گفت: وسعت شهر کرمان ۱۳ هزار هکتار است اما نکته جالب اینکه در هر هکتار تنها ۴۲ نفر زندگی می کنند این یعنی شهر وسعتی غیر معقول دارد و خدمات در برخی جاها وجود دارد و مردم ساکن نیستند و در عوض در برخی مناطق مثل حاشیه شهر کرمان هیچ گونه زیر ساختی وجود ندارد در واقع مناطق حاشیه ای برای زندگی نیز مناسب نیست زیرا زیر ساخت مناسبی هم ندارند.

وی ادامه داد: مرکز شهر کرمان خالی شده و برخی به سمت حاشیه ها روی آورده اند که این امر باید اصلاح شود و اقدامات لازم در این خصوص انجام می گیرد.

فرماندار کرمان گفت: ما از نظر وسعت کلانشهریم اما از نظر توزیع جمعیتی مشکل داریم.

نباید به زمینخواران اجازه دهیم هویت شهر را مخدوش کنند

وی خاطرنشان کرد: باید هویت شهر تاریخی کرمان را حفظ کنیم و اجازه ندهیم عده ای زمین خوار چهره شهر را مخدوش کنند

توحیدی با اشاره به لزوم آگاهی مردم گفت: از مردم به صورت جدی می خواهیم زمینهایی را که در محدوده شهری هستند را خریداری کنند و فریب زمینخواران و قیمتهای پایین زمین رانخورند زیرا این زمینهای مشکل دارند و قابلیت ساخت و ساز در این زمینها وجود ندارد

فرماندار کرمان با اشاره به طرح جامعه و تفضیلی شهر کرمان ادامه داد: مردم باید استعلامهای لازم را قبل از خرید خانه های مسکونی انجام دهند و در معاملات دقت بیشتری داشته باشند زیرا از سوی دیگر قانون بدون هیچ ملاحظه ای با ساخت و سازهای غیر قانونی برخورد می کند.

وی افزود: حاشیه نشینی موجب بروز مشکلات عدیده اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی هم می شود نکته جالب اینکه بیشترین مصرف برق را دقیقا در همین بخشهای حاشیه ای داریم زیرا اصولا به دلیل غیر قانونی بودن اشتراک تا می توانند برق مصرف می کنند تنها در یک بازه زمانی ۱.۵ میلیارد تومان برق در این مناطق مصرف شده است این درحالیست که این برق بین المال است و متعلق به افرادی است که به صورت قانونی اقدام به خرید زمین و ساخت خانه کرده اند.

اینکه چرا تاکنون با زمینخواری و حاشیه نشینی برخورد نشده است سوالی است که باید از مسئولان وقت پرسیده شود اما ما از الان برای مقابله باز مین خواری تلاش می کنیم

وی ادامه داد: سازه های موجود در این محدوده غیر مقاوم هستند و در صورت بروز حادثه نیز خطرساز خواهند بود

فرماندار کرمان گفت: اینکه چرا تاکنون با زمینخواری و حاشیه نشینی برخورد نشده است سوالی است که باید از مسئولان وقت پرسیده شود اما ما از الان برای مقابله باز مین خواری تلاش می کنیم و عقیده داریم باید جلوی این ضررها را بگیریم.

فرماندار کرمان تاکید کرد: اینکه عده ای از قانون خبر ندارند دلیلی نشود که کار غیر قانونی انجام دهند بررسی پرونده ها نشان میدهد در گذشته به برخی از این زمینخواران که زمینها را به مردم فروخته اند بارهای هشدار داده شده اما بی توجهی کرده اند و زمینها را به مردم ساده فروخته اند و در نتیجه شهرکهای حاشیه ای را گسترش داده اند.

توحیدی افزود: وظیفه حاکمیت برخورد با کارهای غیر قانونی و پیشگیری از بروز مشکلات است و در همین چارچوب نیز حرکت میکنیم و کوتاه نمی آییم.

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گزارش: اسما محمودی