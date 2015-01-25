  1. اقتصاد
  2. بازار
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون و ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۲۸۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۱ تومان، هر یورو را ۳۹۵۲ تومان، هر پوند را ۵۲۵۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۸۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۳۷۰۰۰
نیم سکه۵۱۹۵۰۰
ربع سکه۲۶۸۰۰۰
گرمی۱۷۳۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۵۲۸۴
نوع ارز 
دلار۳۴۵۱
یورو۳۹۵۲
پوند۵۲۵۳
درهم۹۴۷
کد مطلب 2473453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها