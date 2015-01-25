جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون و ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۲۸۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۱ تومان، هر یورو را ۳۹۵۲ تومان، هر پوند را ۵۲۵۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)