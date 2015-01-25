آغاز فاز 3 طرح توسعه بندر شهیدرجایی در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، عمليات اجرايي اين پروژه بزرگ بندري و دريايي روز دوشنبه، ششم بهمن در جريان سفر "اسحاق جهانگيري" معاون اول رييس جمهوري به استان هرمزگان كليد زده مي شود.

در اين مراسم عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، محمد سعيد نژاد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، جاسم جادري استاندار هرمزگان و جمعي ديگر از مقامات كشوري و استاني حضور دارند.

بنابر اين گزارش، فاز سوم طرح توسعه بندر شهيد رجايي كه شامل احداث 1500 متر اسكله، 5 ميليون متر مكعب لايروبي و احداث 55 هكتار محوطه كانتينري مي باشد، نيازمند 500 ميليون دلار سرمايه گذاري است.

بخش نخست فاز 3 شامل 442 متر ساخت اسكله به عمق 16 متر و لايروبي يك ميليون و 650 هزار مترمكعب لايروبي غرب حوضچه سوم اين بندر مي باشد، كه با حضور معاون اول رئيس جمهور و هيات همراه عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.

طبق برنامه ريزيهاي صورت گرفته، اين طرح با سرمايه گذاري 70 ميليون دلاري بخش خصوصي در مدت 18 ماه اجرايي مي شود. گفتني است، با اجراي كامل فاز 3 بندر شهيد رجايي ظرفيت تخليه و بارگيري اين بندر به 8 ميليون TEU افزايش مي يابد. ضمن اينكه ايجاد محوطه هاي كانتينري و كانتينر يخچالي، استقرار شركت هاي بخش خصوصي جديد، اشتغالزايي در بخش هاي بندري و دريايي و تبديل بندر شهيد رجايي به يك بندر كانوني در خليج فارس از جمله مزاياي توسعه بزرگترين بندر تجاري كشور است.

ياد آور مي شود، حدود 85 درصد از مجموع كل عمليات تخليه و بارگيري كالاهاي كانتينري كشور در بندر شهيد رجايي انجام مي شود، كه با اجراي طرح‌هاي توسعه اين بندر علاوه بر تامين نياز صادرات، واردات و ترانزيت كشور، نياز بنادر ديگر منطقه نيز تامين مي شود.

گفتنی است؛ حمل و نقل كانتينري به علت سرعت جابجايي در حجم زياد، رعايت اصول ايمني و زيست محيطي بهترين شيوه جابجايي كالا بين بنادر نسل جديد دنيا است.