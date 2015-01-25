به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، بعد از حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات جام ملت‌های آسیا برنامه مسابقات لیگ هم تغییر کرد.

برنامه سه هفته آینده لیگ به این شرح است:



هفته هجدهم - هفته تکریم مقام رسالت حضرت محمد (ص) رحمت للعالمین

پنجشنبه 9 بهمن 1393

* نفت مسجد سلیمان - پیکان، ساعت 15؛ ورزشگاه شهید بهنام محمدی

* گسترش فولاد - سایپا، ساعت 15؛ ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* صبا - پدیده خراسان، ساعت 15:30؛ ورزشگاه یادگار امام

جمعه 10 بهمن 1393

* ملوان - تراکتورسازی، ساعت 15؛ ورزشگاه تختی انزلی

* ذوب آهن - پرسپولیس، ساعت 14:30؛ ورزشگاه فولاد شهر

* فولاد‌ خوزستان - راه آهن، ساعت 17:15؛ ورزشگاه غدیر اهواز

* نفت تهران - استقلال‌خوزستان، ساعت 15؛ ورزشگاه تختی تهران

* استقلال تهران - سپاهان، ساعت 16:55؛ ورزشگاه آزادی تهران

هفته نوزدهم - گرامیداشت دهه مبارک فجر

چهارشنبه 15 بهمن 1393

* سایپا - استقلال، ساعت 15:30؛ ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان - نفت تهران، ساعت 16؛ ورزشگاه فولاد شهر

* پیکان - گسترش فولاد، ساعت 15:30؛ ورزشگاه دستگردی

پنجشنبه 16 بهمن 1393

* نفت مسجد سلیمان - صبا، ساعت 15:30؛ ورزشگاه شهید بهنام محمدی

* راه آهن - ذوب آهن، ساعت 15:30؛ ورزشگاه تختی

جمعه 17 بهمن 1393

* پرسپولیس - ملوان، ساعت 17:05؛ ورزشگاه آزادی

* استقلال ‌خوزستان - فولاد‌، ساعت 17:15؛ ورزشگاه غدیر

* تراکتورسازی - پدیده خراسان، ساعت 16؛ یادگار امام

هفته بیستم- بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی

یکشنبه 19 بهمن 1393

* استقلال تهران - پیکان، ساعت 17:10؛ ورزشگاه آزادی

* نفت تهران - سایپا،ساعت 15:30؛ ورزشگاه تختی

جمعه 24 بهمن 93

* ملوان - راه آهن، ساعت 15:30؛ ورزشگاه تختی انزلی

* صبا - تراکتورسازی، ساعت 15:30؛ ورزشگاه یادگار امام

* فولاد‌ خوزستان - سپاهان، ساعت 17:30؛ ورزشگاه غدیر اهواز

* پدیده خراسان - پرسپولیس، ساعت 15؛ ورزشگاه ثامن مشهد

شنبه 25 بهمن 1393

* گسترش - نفت.مسجد سلیمان، ساعت 15:30؛ ورزشگاه اختصاصی گسترش

* ذوب آهن - استقلال ‌خوزستان، ساعت 15:30؛ ورزشگاه فولاد شهر

دیدار هفته بیستم تیمهای پیکان و نفت تهران در ساعت 15:30 پنجشنبه 23 بهمن 93 در ورزشگاه دستگردی انجام خواهد شد.