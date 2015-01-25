۱۴ طرح عمرانی دردهه فجر در ایجرود به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اکبر پور ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرمانداری ایجرود افزود: در ایام الله دهه فجر ۱۴ پروژه عمرانی با ۷۲ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: بیشتر این طرح های عمرانی به بهره برداری رسیده در حوزه راه روستایی است.

فرماندار ایجرود گفت: در ایام الله دهه فجر ۱۰۰ عنوان برنامه توسط ارگان های مختلف در شهرستان ایجرود برگزار خواهد شد.

اکبر پور دهه فجر را جزو وقایع ماندگار تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کردو گفت: این واقعه مهم هیچ وقت از ذهن ها بیرون نمی رود و برای همیشه ماندگار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این ایام انقلاب اسلامی توانست با رشادت های شهیدان اقتدار و استقلال خود را تثبیت کنند و امروز باید این مهم توسط جوانان تثبیت شود.

فرماندار ایجرود افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با هدایت ها و مدیریت رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) پیروز شود.

در ادامه این جلسه مهندس فلاح تودیع و مهندس تقوی معاون فرمانداری ایجرود شد.