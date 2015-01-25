کنگره ملی شهدای هنرمند در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نصیر بیگی ظهر دوشنبه در نشست خبری هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج کشور که در استان لرستان برگزار می شود اظهار داشت: یکی از برنامه های در دستور کار سازمان بسیج هنرمندان کشور برگزاری کنگره ملی شهدای هنرمند کشور است.

وی با بیان اینکه این برنامه یکی از برنامه های شاخص ما در سال ۹۴ خواهد بود گفت: این کنگره بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته همزمان با روز هنر انقلاب اسلامی و به همت بسیج هنرمندان برگزار خواهد شد.

مسئول امور انجمن های سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان بسیج هنرمندان برگزاری کنگره های اختصاصی در رشته های مختلف هنری است عنوان کرد: به عنوان مثال برگزاری کنگره ملی شهدای عرصه فیلم امروز عصر در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.

نصیر بیگی با بیان اینکه هر کنگره به نام یک شهید شاخص برگزار می شود ادامه داد: این شهید شاخص نیز بر اساس حجم کار و همچنین خلاقیهای کاری که در آثار خود داشته انتخاب می شود و در کنگره های ملی که برگزار می شود از خانواده های آنها تجلیل به عمل می آید.

وی یادآور شد: بخشی از اقدامات، تلاشها و آثار این شهدای شاخص در حاشیه این کنگره ها به صورت فیلم، عکس و ... در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

مسئول امور انجمن های سازمان بسیج هنرمندان کشور با اشاره به برنامه های این سازمان در سال ۹۴ تصریح کرد: اولویت کاری ما در سال آینده توجه به مسائل و مشکلات هنرمندان در رشته های مختلف برای ارتقای سطح آثار آنها به صورت کیفی خواهد بود.

نصیر بیگی با اشاره به جایگاه بسیج هنرمندان استان لرستان در رشته های مختلف هنری در کشور بیان داشت: استان لرستان جزء سه استان اول کشور در رشته های مختلف هنری بوده و دارای هنرمندان بسیجی بسیار فعال و توانمندی است.