تعرفه های پزشکی سال آینده افزایش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی٬ با مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح تحول سلامت برای کاهش فشار هزینه‌های درمان بر بیماران٬ گفت: تعیین تعرفه‌های پزشکی علاوه بر کاهش زیر‌میزی به رشد رضایت مردم از خدمات درمانی منجر خواهد شد.

وی با یادآوری تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در سال جاری و افزایش تعرفه‌ها٬ افزود: با توجه به تعیین تعرفه‌ها بر اساس شرایط جامعه و همچنین تورم، نیازی به تعرفه‌گذاری مجدد خدمات پزشکی برای سال 94 نیست.

قربانی ادامه داد: قانون صراحت دارد که هر نوع تصمیم‌گیری در حوزه پزشکی از جمله تعیین تعرفه٬ نرخ‌گذاری و نظارت بر این حوزه برعهده سازمان نظام پزشکی است و بر اساس عرف هر ساله سازمان نظام پزشکی در اوایل هر سال باید این تعرفه‌ها را مبتنی بر واقعیت‌ها افزایش دهد که این مهم در سال جاری رخ داده است.

ضرورت نظارت بر رعایت تعرفه‌های پزشکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری تحول رخ داده در بحث تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در سال جاری٬ گفت: امسال با همکاری وزارت بهداشت ودرمان و سازمان نظام پزشکی برخی تعرفه‌ها با رشد قابل توجهی با هدف مقابله با زیرمیزی تعیین شد که با توجه به بررسی‌های انجام شده نرخ‌های تعیین شده می‌توانند مبنای عمل پزشکان برای سال آتی نیز باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال جاری قابل توجه بوده و چند ماه پیش اعلام شده٬ با توجه به کنترل تورم برای سال 94 دیگر افزایش تعرفه‌ پزشکی را شاهد نخواهیم بود.

قربانی با تاکید بر اینکه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی قانونمند است٬ تصریح کرد: با نظارت کافی دستگاه‌های مسئول هر ساله شاهد تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی با درنظر قرار دادن شرایط اجتماعی، اقتصادی و همچنین نرخ تورم هستیم.

وی با بیان اینکه تنها تعرفه‌گذاری برای مقابله با تخلفات پزشکی کافی نیست٬ گفت: معاونت درمان با توجه به تعرفه‌هایی که ابلاغ شده وظیفه نظارت بر ارایه خدمات پزشکی را دارد و اهرم اجرایی به نام سازمان نظام پزشکی نیز در این زمینه می‌تواند به عملکرد بهتر دستگاه‌ها کمک کند.

قربانی از دقت نظر مجلس بر عملکرد جامعه پزشکی خبر داد و گفت: مجلس به عنوان سرآمد تشکیلات نظارتی به طور حتم دقت ویژه‌ای در زمینه تعرفه‌گذاری و همچنین رعایت تعرفه‌ها خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به ابلاغ تعرفه‌ها راهی جز واقعی کردن تعرفه ها با درنظر گرفتن شرایط جامعه وجود ندارد.

قربانی٬ گفت: در حال حاضر شاید افزایش تعرفه‌ها فشاری بر مردم تلقی شود اما با توجه به بیشتر شدن حمایت بیمه‌ای کاهش دریافت از جیب مردم را شاهد هستیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ یادآور شد: امید است که پزشکان در سایه نظارت‌ها پایبند به تعرفه‌ها بوده و خدمت‌رسانی به جامعه بیماران را اولویت خود قرار دهند.