مجتمع فرهنگی هنری چاراویماق تکمیل و بازسازی می شود

به گارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صفی‌پور ظهر یکشنبه در بازدید از این محتمع فرهنگی ابراز کرد: در نشست شورای برنامه‌ریزی شهرستان چاراویماق طرح بازسازی و تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اهالی فرهنگ و هنر این شهرستان چشم انتظار تکمیل و بازسازی مجتمع فرهنگی هنری چاراویماق هستند، اظهار داشت: با تصویب این طرح و تخصیص اعتبار مناسب، این مجتمع فرهنگی هنری در آینده‌ای نزدیک تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید تا در اختیار اهالی فرهنگ و هنر قرار گیرد .

صفی‌پور افزود: مسئولان استانی نیز برای تکمیل این طرح فرهنگی مصمم هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه تکمیل و بهره برداری از این مجتمع فرهنگی هنری مطالبه و خواسته به حق اهالی فرهنگ و هنر این شهرستان است، اظهار کرد: متاسفانه تکمیل نشدن مجتمع فرهنگی ارشاد شهرستان باعث شده که هنرمندان برای تمرین کارهای هنری خود با کمبود مکان مواجه شوند که بهره برداری از این طرح مشکلات هنرمندان را برطرف می کند .