صادرات و واردات لازمه ايجاد اشتغال پايدار در خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار پیش از ظهر یکشنبه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی گمركات در بازدید از گمرکات استان اظهارکرد: طی سال جاری ۱۵۳ میلیون دلار صادرات از مبادی مرزی استان انجام شده است.

وی با تاکید بر افزایش منابع درآمدی گمركات استان افزود: مسئولین ذی‌ربط باید با برنامه‌ریزی مناسب، منابع درآمدی گمركات استان را بیش از پیش افزایش دهند.

خدمتگزار بیان کرد: كاركنان مبادی ورودی مرزها و گمركات وظیفه ای حساس و خطیر داشته‌اند که رسیدگی به نیازها و درخواست‌های این افراد نقش بسزایی در افزایش میزان درآمدهای استان در بخش صادرات و واردات دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه از مبادی مرزی استان در سال جاری ۱۵۳ میلیون دلار صادرات انجام شده است، بیان داشت: موقعیت و ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی در استان وجود دارد که با توجه به این مهم بیش از این میزان صادرات مورد انتظار است.

خدمتگزار بر تسهیل امر صادرات و واردات تاکید کرد و گفت: صادرات و واردات لازمه رونق اقتصادی و نیز ایجاد اشتغال پایدار در استان است.

وی تصریح كرد: مسئولین باید با شناسایی و حذف قوانین دست وپاگیر در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

خدمتگزار با بیان اینکه مرزنشینان به عنوان مرزبانانی امین باید مورد توجه قرار گیرند، افزود: رسیدگی به معیشت مرزنشینان ضروری بوده و باید آنان بتوانند در امر صادارات و واردات دخیل بوده و از آن سود ببرند.

وی تصریح كرد: گمركات پیشانی ورودی كشور بوده و باید از طریق گمركات نیاز بازار خارج و نیز بازار داخل را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم.

وی ادامه داد: از این‌ رو نیازها چه در بعد نیازهای مادی و چه در بعد نیازهای روانی و عاطفی باید به طور خاص از سوی دست اندركاران مورد توجه قرار گیرد.

خدمتگزار ادامه داد: مدیران ذی‌ربط باید برای فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی بیرجند تلاش کنند تا بیش از گذشته این منطقه وارد مدار تولید شود.

خدمتگزار با تاکید بر به حداقل رسیدن موازی‌كاری در دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات و واردات گفت: امید است در زمینه رونق این امر مهم اقتصادی گام‌های جدی تری از گذشته برداشته شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با بیان اینکه باید با متخلفان و قاچاقچیان حرفه‌ای برخورد جدی انجام شود، گفت: باید در برخورد با متخلفین اقدامات زیربنایی صورت گیرد.