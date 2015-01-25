ساختار اصلی دولت الکترونیک در آذربایجان شرقی تدوین و تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حسین زاده بعد از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: کارگروه استانی ارتباطات و فناوری ااطلاعات استان، سند اصلی دولت الکترونیک را تدوین و تصویب کرد.

وی در همین راستا اظهار داشت: در این سند، برنامه ها و سیاست های کلی توسعه دولت الکترونیک در دستگاه ها و سازمان های استان مشخص شده است.

حسین زاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برنامه های مربوط به دولت الکترونیک در سه حوزه دفاتر پیشخوان دولت، طراحی و پیاده سازی درگاه پورتال استان و تهیه معماری شبکه زیرساخت با جدیت دنبال می شود ابراز داشت: در آینده ای نزدیک با تشکیل کمیته های فنی، فعالیت های دفاتر پیشخوان را مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهیم.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: خدمات شهرداری تبریز برای اولین بار در کشور به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود از راه اندازی شبکه زیرساخت توسعه دولت الکترونیک در آینده نزدیک خبر داد.