به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه علیزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در بین ۵۰ برنامه فرهنگی ورزشی، مهمترین رویداد ورزشی، برگزاری دومین المپیاد ورزشی بانوان آذربایجانشرقی در دهه فجر خواهد بود.

وی ادامه داد: ایجاد نشاط و شادای در نیمی از جمعیت جامعه که همان بانوان و دختران را تشکیل می دهند نیاز و وظیفه اداره کل ورزش و جوانان استان و دستگاه های متولی است تا این قشر نیز از امکانات ورزشی به تساوی استفاده کنند .

علیزاده افزود: شادابی، نشاط، سازندگی، بالندگی و سلامت جسمانی و روانی جامعه در گرو داشتن مادران سالم و شاداب بوده و بایستی توان و ظرفیت و پتانسیل ورزش استان را به سمت توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در بین بانوان سوق داد.

مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تصریح کرد: برگزاری اولین المپیاد ورزشی بانوان آذربایجان شرقی در پنج شهرستان، استعدادهای ورزشی شهرستان ها را نمایان کرد و برای تداوم این جشنواره ها برنامه ریزی های خاصی را داریم.

وی با اشاره به ارتقای رتبه ۲۱ بانوان آذربایجانش رقی در سال ۹۱ به رتبه ششمی در سال ۹۲ گفت: ورزش بانوان استان در ۱۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و رتبه ۲۱ کشوری خود را در سال ۹۱ به رتبه ششمی در سال ۹۲ با کمک هیات های ورزشی و نواب بانوان هیات های ورزشی، قهرمانان، پیشکسوتان و مربیان بدست آمده است.

علیزاده تصریح کرد: هدف و برنامه ریزی راهبردی ورزش بانوان استان با حمایت های مدیر کل ورزش و جوانان استان و بر اساس سیاست وزارت ورزش و جوانان حضور بانوان و کسب مدال در المپیک ریودوژانیرو ۲۰۱۶ خواهد بود.

وی افزود : برای تحقق این امر، کمیته تخصصی استعدادیابی بانوان استان همزمان با شروع سال تحصیلی با همکاری آموزش و پرورش استان در رده های سنی مختلف در رشته های توپی، پایه و پرمدال به صورت علمی و عملی شروع شده است که مهمترین وظیفه این کمیته شناسایی و حمایت از قهرمانان دارای پتانسیل مدال اوری است.

مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مهمترین با اشاره به نیازهای ورزش بانوان آذربایجان شرقی گفت : کمبود اعتبارات و مشکلات مالی و نبود حامیان مالی و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی، عدم تبلیغات و فرهنگ ورزش بانوان به دلیل عدم پخش تلویزیونی، افزایش فضاهای ورزشی ویژه بانوان و خوابگاه ورزشی از مهمترین نیازهای ورزش بانوان استان است.