طرح انطباق شهری در رشت با دقت اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی در ۸۱ امین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که ظهر یکشنبه برگزار شد گفت: سال گذشته در کمیسیون عمران و توسعه طرح انطباق شهری مطرح و مقرر شد که با توجه به سیمای شهری و اصول معماری در معابر شهر ساخت و سازها بر اساس آن صورت گیرد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه بعد از گذشت یک سال با پیگیری هایی که انجام شده مصداق هایی را شاهد هستیم که نه تنها مواردی بدون توجه به این طرح اجرا شده بلکه با طرح هایی که خواستار رعایت آن هستند مخالفت می شود.

جمشیدی با اشاره به فعالیت برخی افراد ذی نفع در این حوزه افزود: دفاتر فنی متعلق به برخی مدیران اعم از مدیران استان و معاونان مدیران مناطق شهرداری به دلیل منافع شخصی خود وارد کار شده اند و خارج از چارچوب کمیسیون ماده ۵، شهروندان را مجاب به بهره مندی از خدمات دفاتر خود می کنند در حالی که این روند کاملا غیرعادلانه و منفعت طلبانه است.

این عضو شورا چنین رویکردی را باعث بروز بی عدالتی دانست و یادآور شد: به همه فعالان این عرصه که بدون توجه به قوانین و با سوءاستفاده از موقعیت خود چنین رویکردی را در پیش گرفته اند توصیه می کنم یا از سمت خود استعفا دهند و یا دفاتر مزبور را تعطیل کنند.

وی تاکید کرد گزارش چنین اقداماتی که بدون تردید رانت در مدیرت شهری است به استاندار، فرماندار و سایر مسئولان ارائه می شود.

این عضو شورا افشاگری در این باره را وظیفه خود دانست و ادامه داد: در صورت عدم توجه متخلفان، جزئیات به طور کامل به اطلاع اعضای شورا و شهروندان خواهد رسید.