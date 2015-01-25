کرمانشاه باید قطب قایقرانی کشور شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت سد شهدای شهرستان سنقر با حضور غلامرضا امینی، رئیس فدراسیون قایقرانی بررسی شد.

وی در این بازدید اظهار داشت: ما برخی از اردوهای تیم های ملی قایقرانی را در خارج از کشور برگزار می کنیم، اما تنها کسانی که شانس کسب سهمیه المپیک را دارند به این اردوهای برون مرزی اعزام می شوند.

امینی افزود: برای ورزشکارانی که قصد حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را دارند، از مکان هایی نظیر سد شهدای سنقر استفاده کرده و اردوهای داخلی خود را در این مکان برگزار خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون قایقرانی کشور گفت: تمامی تلاش ما این است که کرمانشاه به عنوان قطب قایقرانی در سطح کشور مطرح شود و همانگونه که شاهد بودیم در مسابقات قهرمانی آسیا که در ازبکستان برگزار شد بیشترین نفرات شرکت کننده از استان های کرمانشاه و همدان بودند.

امینی در پایان یادآور شد: استان کرمانشاه، موقعیت ها و زمینه های مناسبی را برای توسعه ورزش قایقرانی در اختیار دارد.