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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۹

حجت الاسلام احمدی:

منطقه پارس تلاش ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر دارد

منطقه پارس تلاش ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر دارد

جم - نماینده شهرستان جم، کنگان، دیر و عسلویه با بیان اینکه فاصله نفت و گاز با محیط پیرامونی در استان بوشهر برداشته شده است، گفت: منطقه ویژه پارس تلاش زیادی برای توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان جم با اشاره به اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس نبی اکرم(ص) اظهار داشت: اهانت نشریه فرانسوی در راستای پروژه اسلام هراسی غرب است و مردم شریف ایران اسلامی و سایر مسلمانان جهان با اعتراضات خود به خوبی این اقدام را محکوم کردند.

احمدی با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع)، بصیرت در دین و سیاست را لازمه زندگی فردی و اجتماعی دانست و یادآور شد: مدیران باید با بصیرت افزایی و در عرصه دینی و سیاسی، به مردم خدمت کنند و اگر مدیری گرفتار روزمرگی و ایستایی شود هم خود، هم دستگاه تحت حاکمیت و هم جامعه را متضرر خواهد ساخت.

وی در بخشی از سخنان خود به شعار امسال اشاره کرد و افزود: تحقق اقتصاد و فرهنگ جز با عزم ملی و مدیریت جهادی امکان پذیر نیست و در این راستا باید اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اقتصاد کشور به مرحله عمل درآید.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی همدلی و پیگیری مستمر را دو وجه اساسی در توسعه شهرستان جم برشمرد و اضافه کرد: بحمدالله فرماندار شهرستان جم از بدو حضور در راس مدیریت شهرستان جم با تعامل خوبی که در پایتخت و مجموعه نفت داشته توانسته است گام های بسیار خوبی در راستای حل مشکلات زیرساختی شهرستان بردارد.

نگاه مثبت وزیر نفت و مدیران نفتی منطقه به توسعه استان بوشهر

وی با تاکید بر پیگیری مطالبات شهرستان جم در سطح کلان گفت: دیدارهای بسیار خوبی با همراهی فرماندار شهرستان در سطح کشور با وزرا و معاونین وزرای مختلف داشته ایم که تاکنون نتایج بسیار ارزشمندی را نیز به همراه داشته است.

حجت الاسلام احمدی تعامل با نفت و گاز را در توسعه زیر ساخت ها مهم ارزیابی کرد و افزود: در گذشته فاصله بسیار زیادی میان نفت و محیط پیرامون ایجاد شده بود که با تعامل ایجاد شده و نیز نگاه مثبت وزیر محترم نفت و مدیران نفتی منطقه، شرایط برای همبستگی هر چه بیشتر نفت و گاز و شهرستان های جنوبی استان بوشهر فراهم شده است.

نماینده جنوب استان ابراز امیدواری کرد با همدلی و وحدت موجود در شهرستان جم، شاهد توسعه روزافزون این شهرستان در عرصه های مختلف باشیم.

کد مطلب 2473486

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