به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان جم با اشاره به اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس نبی اکرم(ص) اظهار داشت: اهانت نشریه فرانسوی در راستای پروژه اسلام هراسی غرب است و مردم شریف ایران اسلامی و سایر مسلمانان جهان با اعتراضات خود به خوبی این اقدام را محکوم کردند.

احمدی با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع)، بصیرت در دین و سیاست را لازمه زندگی فردی و اجتماعی دانست و یادآور شد: مدیران باید با بصیرت افزایی و در عرصه دینی و سیاسی، به مردم خدمت کنند و اگر مدیری گرفتار روزمرگی و ایستایی شود هم خود، هم دستگاه تحت حاکمیت و هم جامعه را متضرر خواهد ساخت.

وی در بخشی از سخنان خود به شعار امسال اشاره کرد و افزود: تحقق اقتصاد و فرهنگ جز با عزم ملی و مدیریت جهادی امکان پذیر نیست و در این راستا باید اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اقتصاد کشور به مرحله عمل درآید.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی همدلی و پیگیری مستمر را دو وجه اساسی در توسعه شهرستان جم برشمرد و اضافه کرد: بحمدالله فرماندار شهرستان جم از بدو حضور در راس مدیریت شهرستان جم با تعامل خوبی که در پایتخت و مجموعه نفت داشته توانسته است گام های بسیار خوبی در راستای حل مشکلات زیرساختی شهرستان بردارد.

نگاه مثبت وزیر نفت و مدیران نفتی منطقه به توسعه استان بوشهر

وی با تاکید بر پیگیری مطالبات شهرستان جم در سطح کلان گفت: دیدارهای بسیار خوبی با همراهی فرماندار شهرستان در سطح کشور با وزرا و معاونین وزرای مختلف داشته ایم که تاکنون نتایج بسیار ارزشمندی را نیز به همراه داشته است.

حجت الاسلام احمدی تعامل با نفت و گاز را در توسعه زیر ساخت ها مهم ارزیابی کرد و افزود: در گذشته فاصله بسیار زیادی میان نفت و محیط پیرامون ایجاد شده بود که با تعامل ایجاد شده و نیز نگاه مثبت وزیر محترم نفت و مدیران نفتی منطقه، شرایط برای همبستگی هر چه بیشتر نفت و گاز و شهرستان های جنوبی استان بوشهر فراهم شده است.

نماینده جنوب استان ابراز امیدواری کرد با همدلی و وحدت موجود در شهرستان جم، شاهد توسعه روزافزون این شهرستان در عرصه های مختلف باشیم.