توسعه جوامع روستایی از اهداف اصلی بنیاد مسکن انفلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی یکشنبه در جمع خبرنگاران به نقش بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در توسعه و خانه داركردن اقشار جوامع روستایی گفت: پیشرفت مناطق دورافتاده و محروم روستایی باعث تغییر چهره روستاها و افزایش درآمد زایی روستائیان و در نتیجه تغییر و بهبود زندگی و افزایش رضایت‌ مندی آنان خواهد شد.

وی با اشاره به تبعیض های موجود بین جوامع شهری و روستایی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: تفاوت ها و فاصله های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خدمات‌ دهی، میزان استفاده از امكانات رفاهی و برنامه‌ های توسعه‌ ای در آن زمان موجب مهاجرت بسیاری از روستائیان به شهرها و خالی روستاها از سكنه و ایجاد مشكلات عدیده‌ در شهرها به واسطه ایجاد مشاغل‌ كاذب شده بود که پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، دستگاههای اجرایی چون بنیاد مسكن روستائیان را مورد توجه ویژه‌ قرار دادند.

مدیر كل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان تصریح كرد: اجرای برنامه های مدون، توسعه خدمات زیر بنایی وخدمات دهی، اجرای طرح هادی روستاها، بهسازی و مقاوم سازی از اقدامات بسیار ارزشمندی هستند که انجام آنها پس از انثلاب موجب ماندگاری روستائیان در روستاها بویژه در روستاهای آذربایجان شرقی شده است،

محمدی درپایان با تاکید بر لزوم همراهی و همکاری بخش های مختلف جوامع روستایی در انجام هرچه بهتر این اقدامات گفت: مشاركت آگاهانه و مسئولانه مردم در راستای اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ های توسعه دولت به ویژه بنیاد مسكن انقلاب اسلامی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیت در بهبود شرایط زندگی روستاها و روستائیان است.