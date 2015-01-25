۱۲ تیم قهرمان دوچرخه سواری کشور در مهریز با یکدیگر رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از صبح یکشنبه به میزبانی شهرستان مهریز آغاز شده و تا فردا، ‌ دوشنبه، ششم بهمن ماه ادامه خواهد یافت.

این مسابقات در جاده دهستان میانکوه برگزار می شود و دوچرخه سواران قهرمان کشور در این جاده با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

در این رقابت ‌ها تیم ‌هایی از نیروی هوایی ارتش، پتروشیمی تبریز، پیشگامان کویر یزد، ترافیک تهران، مس کرمان، سنگ آهن بافق، شهرداری تبریز، سپاهان اصفهان، گاز زنجان، مقاومت همدان، آدونیس مشهد و تک اسپورت کرج حضور دارند.

این رقابت‌ها امروز و در روز نخست، در ماده تایم تریل انفرادی به مسافت ۳۵ کیلومتر برگزار می ‌شود.

در روز دوشنبه به عنوان دومین روز این رقابت‌ها نیز مسابقات در ماده استقامت به مسافت ۱۲۰ کیلومتر برگزار خواهد شد.